सर्दियों में फिटनेस रूटीन को बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल उपाय
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग अपनी फिटनेस रूटीन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह मौसम एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा है। ठंड में शरीर की मांसपेशियां गर्म रहती हैं, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फिटनेस रूटीन को सर्दियों में भी बनाए रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
सुबह जल्दी उठें और बाहर कुछ देर टहलें
सर्दियों में सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। ठंडी हवा में टहलने से आपका शरीर गर्म होता है और आप दिनभर तरोताजा महसूस करते हैं।
इसके अलावा सुबह का समय शांति और ताजगी से भरा होता है, जिससे आपका मन भी अच्छा रहता है।
अगर बाहर टहलना संभव न हो तो घर के अंदर ही हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि स्ट्रेचिंग या योगासन।
#2
गर्म कपड़े पहनें
गर्मी के लिए सही कपड़े पहनने से आप ठंड से बच सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय ऐसे कपड़े पहनें, जो आपके शरीर को ढकें और गर्म रखें।
ऊनी या थर्मल कपड़े बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों को गर्म रखते हैं और आपको ठंड से बचाते हैं।
इसके अलावा ये कपड़े आपको आरामदायक महसूस करवाते हैं और आप बिना किसी रुकावट के अपने एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं।
#3
एक्सरसाइज से पहले शरीर को तैयार करें
किसी भी एक्सरसाइज से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों में। शरीर को तैयार करने से आपकी मांसपेशियां तैयार होती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है।
इसके अलावा इससे शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। हल्की दौड़, खिंचाव या कुछ सरल एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सकते हैं।
#4
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन यह बहुत अहम है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है और आपकी त्वचा भी खिली-खिली दिखती है।
पानी पीने से न केवल आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है, बल्कि इससे आपकी ऊर्जा भी बनी रहती है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं।
#5
संतुलित आहार लें
संतुलित आहार लेना किसी भी फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा होता है। सर्दियों में पौष्टिक आहार लेना खासतौर पर जरूरी है क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है।
अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और विटामिन-C से भरपूर चीजें शामिल करें ताकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनी रहे।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी फिटनेस रूटीन को बनाए रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।