सर्दियों में फिटनेस रूटीन को बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल उपाय

गर्मी के लिए सही कपड़े पहनने से आप ठंड से बच सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय ऐसे कपड़े पहनें, जो आपके शरीर को ढकें और गर्म रखें।

ऊनी या थर्मल कपड़े बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों को गर्म रखते हैं और आपको ठंड से बचाते हैं।

इसके अलावा ये कपड़े आपको आरामदायक महसूस करवाते हैं और आप बिना किसी रुकावट के अपने एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं।