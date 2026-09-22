रसोई को साफ और कीटाणुमुक्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। यहां साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदगी और कीटाणु हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई को साफ-सुथरा और कीटाणुमुक्त रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी रसोई को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
#1
नियमित सफाई करें
रसोई की नियमित सफाई करना सबसे जरूरी है। हर दिन काउंटर, सिंक और चूल्हे को साफ करें ताकि कोई भी खाना या तेल जमा न हो सके।
हफ्ते में एक बार रसोई के फर्श को अच्छे से साफ करें और झाड़ू-पोंछा लगाएं।
इसके अलावा अलमारियों और दराजों को भी समय-समय पर साफ करें ताकि धूल-मिट्टी जमा न हो। इससे आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी रहेगी और कीटाणुओं का खतरा भी कम होगा।
#2
कीटाणुमुक्त करें
रसोई को कीटाणुमुक्त रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ब्लीच घोल या किसी अन्य कीटाणुनाशक का उपयोग कर सकते हैं। काउंटर, सिंक और चूल्हे पर इस घोल को छिड़कें और कुछ मिनट बाद कपड़े से पोंछ दें।
इसके अलावा बर्तन धोने वाले स्पंज और कपड़े को भी कीटाणुमुक्त करें। इसके लिए गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर स्पंज और कपड़े को भिगोकर रखें। इससे आपकी रसोई कीटाणुमुक्त रहेगी।
#3
उपकरणों की सफाई पर दें ध्यान
रसोई के उपकरण जैसे कि मिक्सर, माइक्रोवेव, टोस्टर आदि की भी सफाई जरूरी होती है। इन उपकरणों को हर महीने अच्छे से साफ करें।
मिक्सर की धार वाली जगह को ब्रश से साफ करें और माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को गीले कपड़े से पोंछे। टोस्टर के नीचे इकट्ठी हुई ब्रेड के टुकड़ों को निकालें।
इन उपकरणों को साफ रखने से न केवल वे लंबे समय तक ठीक रहते हैं बल्कि खाना पकाने में भी मदद मिलती है।
#4
सही तरीके से रखें खाने का सामान
खाने के सामान को सही तरीके से रखना भी अहम है ताकि वे जल्दी खराब न हों और कीटाणुओं से सुरक्षित रहें। सूखे मसाले, दाल-चावल आदि को बंद डब्बों में रखें ताकि नमी न पहुंचे।
सब्जियों को फ्रिज में रखें और समय-समय पर उनकी जांच करें ताकि वे खराब न हों। इसके अलावा पैक किए गए खाने के सामान पर ध्यान दें कि उनका सील सही हो और उनकी एक्सपायरी डेट चेक करें।
#5
कचरे का सही निपटान करें
रसोई के कचरे का सही तरीके से निपटान करना बहुत जरूरी है ताकि बदबू और कीटाणुओं का खतरा न हो। रोजाना कचरे को बाहर फेंकें और कचरे के डिब्बे को समय-समय पर साफ करें।
अगर संभव हो तो जैविक कचरे के लिए अलग से डिब्बा रखें ताकि उसका सही तरीके से निपटान हो सके।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को साफ-सुथरी रख सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।