रसोई को साफ और कीटाणुमुक्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

रसोई के उपकरण जैसे कि मिक्सर, माइक्रोवेव, टोस्टर आदि की भी सफाई जरूरी होती है। इन उपकरणों को हर महीने अच्छे से साफ करें।

मिक्सर की धार वाली जगह को ब्रश से साफ करें और माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को गीले कपड़े से पोंछे। टोस्टर के नीचे इकट्ठी हुई ब्रेड के टुकड़ों को निकालें।

इन उपकरणों को साफ रखने से न केवल वे लंबे समय तक ठीक रहते हैं बल्कि खाना पकाने में भी मदद मिलती है।