आंखों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान आदतें
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी आंखों की देखभाल करने का समय नहीं निकाल पाते। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी आदतों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आदतें न केवल आपकी दृष्टि को सुधारेंगी बल्कि आंखों की थकान और अन्य समस्याओं से भी बचाएंगी।
#1
नियमित रूप से आराम दें
अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो हर थोड़ी देर बाद एक छोटा ब्रेक लें।
इस दौरान अपनी आंखों को बंद करें या दूर किसी चीज को देखें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और दृष्टि में सुधार आएगा।
इसके अलावा आप अपनी आंखों को हल्का सा मालिश भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें आराम मिलेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बेहतर होगी।
#2
सही रोशनी का उपयोग करें
काम करते समय सही रोशनी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत तेज या बहुत मंद रोशनी दोनों ही आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए अपने काम करने वाले स्थान पर ऐसी रोशनी रखें, जो न तो ज्यादा तेज हो और न ही ज्यादा मंद।
इसके अलावा अगर संभव हो तो प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें क्योंकि यह आंखों के लिए सबसे अच्छी होती है और इससे आपकी दृष्टि भी बेहतर रहती है।
#3
आंखों को नमी दें
आंखों को नमी देना बहुत जरूरी है ताकि वे सूखी न हों। इसके लिए आप नियमित रूप से पानी पीते रहें और दिन में कुछ मिनट आंखों को बंद करके आराम दें।
इसके अलावा अगर आपकी आंखें सूखी महसूस हो रही हों तो आंसू की बूंदों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों को जरूरी नमी मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगी।
यह आदत आपकी आंखों की थकान को भी कम करेगी और उन्हें तरोताजा बनाएगी।
#4
पौष्टिक भोजन का सेवन करें
आपका आहार आपकी आंखों की सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। विटामिन से भरपूर सब्जियां और फल जैसे गाजर, पालक, संतरा आदि आपकी आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे मछली भी आपकी दृष्टि को सुधारने में मदद करते हैं।
इन पोषक तत्वों से भरपूर आहार से आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और दृष्टि में सुधार आएगा। इसलिए अपने भोजन में इन चीजों को शामिल करना न भूलें।
#5
नियमित जांच कराएं
नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके।
हर कुछ महीनों में एक बार आंखों की जांच कराना अच्छा होता है। इससे किसी भी बीमारी का जल्दी पता चल सकता है और उसका सही इलाज समय पर किया जा सकता है।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।