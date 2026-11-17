सर्दियों के दौरान सक्रिय रहने के तरीके

सर्दियों के दौरान सक्रिय रहने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

लेखन अंजली 10:30 am Nov 17, 202610:30 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड और कम धूप के कारण शारीरिक रूप से सक्रिय रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। सर्दियों में नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना आपके शरीर को गर्म रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान भी सक्रिय रह सकते हैं।