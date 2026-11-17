सर्दियों के दौरान सक्रिय रहने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड और कम धूप के कारण शारीरिक रूप से सक्रिय रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। सर्दियों में नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना आपके शरीर को गर्म रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान भी सक्रिय रह सकते हैं।
#1
सुबह-सुबह उठकर करें सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगाभ्यास है, जिसे करने के लिए आपको ज्यादा समय और जगह की जरूरत नहीं होगी।
यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है। आप इसे अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं।
इसके लिए बस आपको सुबह जल्दी उठकर खाली पेट 5 से 10 मिनट के लिए इसे करना होगा। सूर्य नमस्कार से शरीर को गर्मी मिलती है।
#2
रोजाना 20 मिनट तेज गति से चलें
अगर आप रोजाना 20 मिनट तेज गति से चलते हैं तो इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा।
इसके अलावा यह आपके दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम के समय तेज गति से चलें क्योंकि इस समय बाहर का मौसम ठंडा और ताजगी भरा होता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
#3
घर के कामों को बनाएं एक्सरसाइज
घर के कामों को एक्सरसाइज के रूप में भी किया जा सकता है। आप घर की सफाई, बागवानी, या रसोई के कामों को मजेदार बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए सफाई करते समय तेज संगीत लगा लें और उसके साथ नाचते हुए सफाई करें। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी।
इसके अलावा आप रसोई में खाना बनाते समय हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर लचीला रहेगा और आप सक्रिय रहेंगे।
#4
सर्दियों में भी करें जिम की कसरत
अगर आप जिम जाते हैं तो सर्दियों में भी अपनी नियमित कसरत को जारी रखें।
बस इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि जिम जाने से पहले और बाद में अपने शरीर को अच्छे से गर्म करें और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें।
इसके अलावा स्ट्रेचिंग को न छोड़ें और शरीर को आराम देने के लिए सप्ताह में दो दिन का ब्रेक लें।
#5
डांस करें
डांस एक बेहतरीन हृदय संबंधी एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर को सक्रिय रखने के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है।
इसके लिए आपको किसी विशेष डांस कक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पसंदीदा गाने पर घर पर ही डांस कर सकते हैं।
इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। डांस से शरीर की चुस्ती बनी रहती है।