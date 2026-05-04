आंखों को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी उपाय, कम होगी जलन और दर्द

आंखें हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं और इनका सही तरीके से ख्याल रखना जरूरी है। दिनभर की मेहनत और स्क्रीन के सामने लगातार बैठने के कारण आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी आंखों को आराम देने की तकनीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इन तकनीकों से आपकी आंखों को राहत मिलेगी और आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

#1 पलकों को हल्का दबाएं आंखों को आराम देने का सबसे आसान तरीका है पलकों को हल्का-हल्का दबाना। इसके लिए अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करें और धीरे-धीरे अपनी पलकें दबाएं। यह प्रक्रिया खून के बहाव को बढ़ाती है और आंखों को आराम देती है। इसे आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, खासकर जब आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम कर रहे हों। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आप अधिक ताजगी महसूस करेंगे।

#2 ठंडे पानी का उपयोग करें ठंडे पानी से आंखों को धोना भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए ठंडे पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर आंखों को खोलकर धो लें या फिर एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर रखें। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और उनमें जलन कम होगी। यह विधि खासकर तब फायदेमंद होती है, जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम कर रहे हों या TV देख रहे हों।

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#3 आंखों की मालिश करें आंखों की हल्की मालिश करने से भी उन्हें आराम मिलता है। इसके लिए अपनी उंगलियों को गोल-गोल घुमाते हुए अपनी आंखों के चारों ओर मालिश करें। यह प्रक्रिया खून के बहाव को बढ़ाती है और आंखों की थकान कम करती है। आप इसे रोजाना सुबह या रात को कर सकते हैं। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और उनमें जलन कम होगी। यह विधि खासकर तब फायदेमंद है, जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम कर रहे हों।

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#4 आंखों को बंद करें और आराम दें कुछ मिनट आंखों को बंद करके रखना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे उन्हें प्राकृतिक रूप से आराम मिलता है। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठकर या लेटकर अपनी आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह विधि खासकर तब फायदेमंद होती है, जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम कर रहे हों या TV देख रहे हों। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और उनमें जलन कम होगी।