घर को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

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आग बुझाने वाले यंत्र का अभाव

आग बुझाने वाले यंत्र जैसे कि आग बुझाने का यंत्र हर घर में होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग इसे अहमियत नहीं देते। अगर आपके घर में आग लग जाए तो पहले मदद के लिए कॉल करें और अपने परिवार वालों को बाहर निकाल लें। आग बुझाने वाले यंत्र का सही उपयोग करना भी जरूरी है ताकि आग को जल्दी से बुझाया जा सके। नियमित रूप से यंत्र की जांच करते रहें ताकि किसी आपात स्थिति में आप तैयार रहें।