गद्दे को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

गद्दा एक अहम घरेलू सामान है, जिस पर हम रोजाना सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गद्दे पर कितनी गंदगी जमा हो सकती है? इसलिए गद्दे की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने गद्दे को साफ और ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने गद्दे को नया जैसा बना सकते हैं, बल्कि सेहतमंद भी रख सकते हैं।

#1 वैक्यूम मशीन का करें इस्तेमाल गद्दे की धूल-मिट्टी और छोटे कणों को हटाने के लिए वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल करें। इसे साफ करने का सबसे आसान तरीका है। बस वैक्यूम मशीन को गद्दे पर हल्के हाथों से चलाएं ताकि कोई भी धूल या गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार जरूर करें ताकि आपका गद्दा हमेशा साफ-सुथरा रहे और आपकी नींद भी बेहतर हो सके। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि गद्दे की उम्र भी बढ़ेगी।

#2 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो गद्दे की गंध को दूर करने में मदद कर सकता है। इसे गद्दे पर बराबर मात्रा में छिड़कें और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर वैक्यूम मशीन से साफ कर दें। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि गद्दे की ताजगी भी बनी रहेगी। बेकिंग सोडा का यह उपयोग आपके गद्दे को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखने में मदद करेगा और आपकी नींद को भी बेहतर बनाएगा।

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#3 लिक्विड साबुन से धोएं अगर आपका गद्दा बहुत गंदा हो गया है तो उसे साफ करने के लिए लिक्विड साबुन का इस्तेमाल करें। एक बाल्टी गर्म पानी में लिक्विड साबुन मिलाकर गद्दे को उसमें डाल दें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि गद्दे को पूरी तरह से सूखा लें ताकि उसमें कोई भी गंदगी न रहे। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार जरूर करें।

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#4 धूप में सुखाएं गद्दे को साफ करने के बाद उसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल गंदगी निकल जाती है बल्कि उसमें मौजूद कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। गद्दे को धूप में 3-4 घंटे तक रखें ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए। इससे आपका गद्दा ताजा और खुशबूदार रहेगा। ध्यान रखें कि गद्दे को सीधे धूप में न रखें, बल्कि उसे किसी कपड़े से ढक दें ताकि वह जल्दी सूख सके और कोई नुकसान न हो।