मानसून में बच्चों को स्कूल से लाने के बाद काम

मानसून में बच्चों को स्कूल से घर आने के बाद अपनाएं ये 5 रूटीन

लेखन अंजली 06:07 pm Jul 10, 202606:07 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस मौसम में नमी और बारिश के कारण बच्चे आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए माता-पिता को उनके रोज के रूटीन में कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे रूटीन के बारे में बताएंगे, जो आपके बच्चे को मानसून में स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। इससे बच्चे न केवल बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।