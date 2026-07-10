मानसून में बच्चों को स्कूल से घर आने के बाद अपनाएं ये 5 रूटीन
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस मौसम में नमी और बारिश के कारण बच्चे आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए माता-पिता को उनके रोज के रूटीन में कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे रूटीन के बारे में बताएंगे, जो आपके बच्चे को मानसून में स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। इससे बच्चे न केवल बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
#1
सबसे पहले हाथ धोने के लिए कहें
स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले बच्चों को अपने हाथ अच्छे से धोने के लिए कहें। यह न केवल कीटाणुओं को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है, बल्कि बच्चों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। उन्हें साबुन और पानी का उपयोग करके कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत डालें। इसके अलावा उन्हें कीटाणु मारने वाले वाइप्स का उपयोग करने के लिए भी कहें ताकि वे किसी भी संक्रमण से बचें।
#2
नहाना है जरूरी
स्कूल से आने के बाद बच्चों को नहलाना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनकी त्वचा को साफ करता है, बल्कि वे तरोताजा भी महसूस करते हैं, खासकर अगर वे बारिश में खेले हैं या गीले कपड़े पहने हुए हैं तो उन्हें तुरंत नहलाना चाहिए। इसके लिए हल्के गर्म पानी का उपयोग करें, जिससे उनकी त्वचा को आराम मिले और किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा कम हो जाए।
#3
कपड़े बदलवाएं
बच्चों के गीले या पसीने वाले कपड़ों को तुरंत बदलना भी जरूरी है। गीले कपड़े त्वचा पर जलन या संक्रमण का कारण बन सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी-से-जल्दी बदल दें। इसके अलावा पसीने वाले कपड़ों से भी परेशानी हो सकती है और बच्चे अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। साफ और सूखे कपड़े पहनने से वे तरोताजा महसूस करेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे, जिससे उनकी सेहत बेहतर बनी रहेगी।
#4
गर्म पानी का सेवन करवाएं
स्कूल से आने के बाद बच्चों को गर्म पानी का सेवन करवाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह उनके शरीर को तरल बनाए रखता है और किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव करता है। आप चाहें तो उसमें नींबू या शहद मिला सकते हैं ताकि उसका स्वाद भी अच्छा लगे और यह अधिक असरकारी हो सके। गर्म पानी पीने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते।
#5
पौष्टिक स्नैक्स दें
स्कूल के बाद बच्चों को पौष्टिक स्नैक्स देना उनकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है और वे स्वस्थ रहते हैं। आप उन्हें फल, दही या सूखे मेवे जैसे विकल्प दे सकते हैं, जो आसानी से पच जाते हैं और उनमें पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। इस तरह छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपने बच्चों को मानसून में स्वस्थ रख सकते हैं।