बच्चों के लिए घर का खाना बनाते समय अपनाएं ये 5 तरीके, खाना आएगा पसंद
क्या है खबर?
बच्चों को घर का खाना खिलाना माता-पिता के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। कई बार बच्चे बाहर के खाने को ज्यादा पसंद करते हैं और घर के खाने को नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को घर का खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका बच्चा सेहतमंद आहार लेगा, बल्कि वह खाने का मजा भी ले सकेगा।
#1
रंग-बिरंगे व्यंजन बनाएं
बच्चों को रंग-बिरंगी चीजें बहुत पसंद आती हैं। इसलिए अपने व्यंजनों में कई तरह की सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर आदि को सलाद में शामिल करें या सूप में डालें।
आप पनीर या दही में भी रंग-बिरंगे फल मिला सकते हैं। इससे न केवल उनका खाना देखने में आकर्षक लगेगा, बल्कि वे इसे खाने में भी मजा लेंगे।
इसके अलावा आप उनके पसंदीदा खाने में भी थोड़ा बदलाव कर सकते हैं।
#2
आकार में बदलाव करें
बच्चों को नए आकार और डिजाइन वाले खाने में दिलचस्पी होती है। आप अपने व्यंजनों को अलग-अलग आकार में काट सकते हैं या उन्हें मजेदार तरीके से सजा सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप आलू-गोभी की सब्जी को छोटे-छोटे तारे या दिल के आकार में बना सकते हैं।
इसके अलावा आप रोटी को भी अलग-अलग आकार में बना सकते हैं जैसे जानवर, फूल आदि। इससे न केवल खाना देखने में आकर्षक लगेगा, बल्कि वे इसे खाने में भी मजा लेंगे।
#3
मजेदार नाम दें
बच्चों को खाने के मजेदार नाम देना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसे 'आलू की ताकत' नाम दे सकते हैं या दही की लस्सी को 'मस्ती भरी ड्रिंक' कह सकते हैं।
इससे बच्चे न केवल स्वाद बल्कि नाम सुनकर भी आकर्षित होंगे और उनका खाने में मन लगेगा। आप इस तरह से उनके खाने को और भी मजेदार बना सकते हैं।
#4
खुद बनवाएं खाना
अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे खुद खाना बनाने दें। यह न केवल उनकी रचनात्मकता बढ़ाएगा बल्कि वे अपने बनाए हुए खाने को ज्यादा पसंद करेंगे।
आप उन्हें आसान विधि सिखा सकते हैं जैसे सलाद, सूप या सैंडविच आदि। इससे वे अपने खाने को खुद तैयार करने में मजा लेंगे और घर का खाना भी ज्यादा पसंद करेंगे।
इसके अलावा यह उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएगा और वे खुद ही सेहतमंद आहार बनाने में रुचि दिखाएंगे।
#5
परिवार के साथ मिलकर खाएं
परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर खाना खाने से बच्चों को घर का खाना खाने में दिलचस्पी आती है।
जब वे देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं तो वे भी इसमें शामिल होना चाहेंगे।
इसके अलावा आप बच्चों को खाने की कहानियां बता सकते हैं या उनके साथ खेल खेल सकते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे घर का खाना खाने में रुचि दिखाएंगे।