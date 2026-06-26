मानसून में बागान के कीटों को ऐसे करें दूर

मानसून के दौरान बागान में कीटों की समस्या से निपटने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 05:43 pm Jun 26, 202605:43 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बागान में कीटों का हमला बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में कीटों की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे पौधों को नुकसान हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने बागान को कीटों से बचा सकते हैं। सही समय पर कीटनाशकों का उपयोग, पौधों की नियमित जांच और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल जैसे कदम उठाकर आप अपने बागान को सुरक्षित रख सकते हैं।