ठंड से बचाव के लिए घर से काम करने वाले अपनाएं ये 5 तरीके

ठंड से बचाव के लिए गर्म खाने का सेवन करना भी अच्छा हो सकता है। इसके लिए आप सूप, खिचड़ी, दाल आदि का सेवन कर सकते हैं।

इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को गर्म रख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त आप चाहें तो गर्म खाने के साथ गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं। इससे पेट भी भरा हुआ महसूस होगा और आप ठंड से भी बचे रहेंगे।