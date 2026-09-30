ठंड से बचाव के लिए घर से काम करने वाले अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में घर से काम कर रहे लोग अक्सर ठंड का शिकार हो जाते हैं। ठंड से बचने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार ये उपाय काम नहीं आते। अगर आप भी घर से काम करने वाले हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड से बच सकते हैं और काम करने में भी कोई दिक्कत न हो।
#1
गर्म कपड़े पहनें
ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना सबसे अच्छा तरीका है। गर्म कपड़े शरीर को ठंड से बचाने के साथ-साथ आरामदायक महसूस करवाने में भी मदद करते हैं।
इसके लिए आप ऊनी स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर और दस्ताने आदि पहन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो गर्म ऊनी मोजे भी पहन सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से आप ठंड से काफी हद तक बच सकते हैं।
#2
हीटर का करें इस्तेमाल
अगर आप अपने घर के किसी कमरे में काम करते हैं तो हीटर का इस्तेमाल करें। इससे कमरे का तापमान काफी हद तक बढ़ जाएगा और ठंड से बचने में मदद मिलेगी।
हालांकि, हीटर का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि अगर हीटर ज्यादा देर तक चलाया जाए तो इससे सांसों में जलन हो सकती है।
इसके अतिरिक्त इससे आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#3
गर्म पेय का करें सेवन
ठंड से बचने के लिए गर्म पेय का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप चाय, कॉफी या फिर दूध आदि का सेवन कर सकते हैं।
हालांकि, दिनभर में एक या दो कप ही चाय या कॉफी का सेवन करें क्योंकि इनका अधिक सेवन सेहत पर गलत असर डाल सकता है।
इन पेय के अलावा आप चाहें तो अदरक, तुलसी और हल्दी जैसी चीजों से बनी चाय का सेवन भी कर सकते हैं।
#4
गर्म खाना खाएं
ठंड से बचाव के लिए गर्म खाने का सेवन करना भी अच्छा हो सकता है। इसके लिए आप सूप, खिचड़ी, दाल आदि का सेवन कर सकते हैं।
इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को गर्म रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो गर्म खाने के साथ गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं। इससे पेट भी भरा हुआ महसूस होगा और आप ठंड से भी बचे रहेंगे।
#5
नियमित कसरत करें
ठंड से बचने के लिए नियमित कसरत करना भी एक अच्छा तरीका है। कसरत करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जिससे ठंड का असर कम होता है।
कसरत करने से न केवल ठंड से बचाव होता है, बल्कि इससे शरीर में ताजगी भी बनी रहती है।
इसके लिए आप स्ट्रेचिंग, पुश-अप्स, प्लैंक, स्क्वाट्स और हल्की दौड़ आदि कर सकते हैं। इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आप ठंड से बचे रहेंगे।