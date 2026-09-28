मेकअप हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, त्वचा को नहीं होगा नुकसान

जैतून तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।

एक कपड़े के टुकड़े पर थोड़ा-सा जैतून तेल डालकर उसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपका मेकअप आसानी से हट जाएगा और आपकी त्वचा को पोषण मिलेगा। इसके बाद गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें ताकि कोई भी तेल का अंश बचा न रहे।

जैतून तेल का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा को नमी भी मिलती है और वह स्वस्थ दिखती है।