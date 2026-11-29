नियमित एक्सरसाइज करना हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और खून के बहाव को बेहतर करता है। इससे दर्द की संभावना कम होती है।

आप रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और खून का बहाव भी बेहतर होगा।

इसके अलावा एक्सरसाइज से आपका शरीर ताजगी महसूस करेगा और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपने काम को कर पाएंगे।