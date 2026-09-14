इनडोर पौधों को फफूंद से बचाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अधिक पानी देना भी फफूंद लगने का एक बड़ा कारण हो सकता है। पौधों को तब तक पानी दें जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से सूखी न हो जाए।

अगर आप देख रहे हैं कि मिट्टी बहुत गीली हो रही है तो पानी देना कम कर दें। इससे फफूंद लगने की संभावना कम हो जाएगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे।

इसके अलावा पौधों के लिए सही मात्रा में पानी देना भी जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें।