घर को कीट-मकोड़ों से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
अगर घर में कीट-मकोड़े घुस जाएं तो घर का माहौल खराब हो सकता है। ये न केवल खाने-पीने की चीजों को खराब करते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को कीट-मकोड़ों से दूर रख सकते हैं। इन सरल और प्रभावी उपायों से आप अपने घर को साफ-सुथरा और सुरक्षित बना सकते हैं।
#1
खाने-पीने की चीजों को ढककर रखें
खाने-पीने की चीजें जैसे फल, सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थ हमेशा ढके हुए रखें। इससे कीट-मकोड़े उन पर नहीं बैठेंगे और आपके खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रहेंगी।
अगर संभव हो तो खाने-पीने की चीजों को हवा बंद डिब्बों में रखें ताकि उनकी खुशबू से कीट-मकोड़े न आएं।
इसके अलावा खाने-पीने के बचे हुए सामान को तुरंत साफ कर दें ताकि कीट-मकोड़ों को खाने का मौका न मिले।
#2
पानी का सही उपयोग करें
पानी का अधिक उपयोग भी कीट-मकोड़ों के आने का कारण बन सकता है। इसलिए बाथरूम या रसोई की नलियों में रिसाव न होने दें और नियमित रूप से उनकी जांच करें।
इसके अलावा घर के आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि इससे मच्छरों समेत अन्य कीट-मकोड़े पनप सकते हैं।
बगीचे में भी ध्यान रखें कि पानी का छिड़काव सही जगह पर हो ताकि वहां पानी जमा न हो।
#3
दरारों और छिद्रों को बंद करें
घर में मौजूद दरारें और छिद्र भी कीट-मकोड़ों के प्रवेश का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन्हें बंद करना जरूरी है। दरारों और छिद्रों को बंद करने के लिए सिलिकॉन सीलेंट का इस्तेमाल करें।
इससे न केवल कीट-मकोड़े बाहर रहेंगे, बल्कि घर की दीवारें भी सुरक्षित रहेंगी।
इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर भी ध्यान दें और उन्हें अच्छी तरह से बंद करें ताकि कीट-मकोड़ों को प्रवेश करने का मौका न मिले।
#4
नियमित सफाई करें
नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि घर साफ-सुथरा रहे और कीट-मकोड़ों के आने की संभावना कम हो जाए। फर्श, रसोई काउंटर और बाथरूम को रोजाना साफ करें।
इसके अलावा कचरे को समय पर बाहर फेंकें और कचरे के डिब्बे को ढक्कन वाले डिब्बे में रखें ताकि गंदगी फैलने न पाए।
नियमित सफाई से न केवल आपका घर साफ-सुथरा रहेगा, बल्कि यह कीट-मकोड़ों को भी दूर रखेगा और आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखेगा।
#5
प्राकृतिक उपायों का उपयोग करें
प्राकृतिक उपाय जैसे नीम का तेल, पुदीना का तेल आदि का उपयोग करें जो कीट-मकोड़ों को दूर रखते हैं। इनसे घर में एक ताजगी भरी महक आएगी और कीट-मकोड़े भी दूर रहेंगे।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर को कीट-मकोड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं और एक स्वस्थ माहौल बना सकते हैं।