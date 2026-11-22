घर में मौजूद दरारें और छिद्र भी कीट-मकोड़ों के प्रवेश का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन्हें बंद करना जरूरी है। दरारों और छिद्रों को बंद करने के लिए सिलिकॉन सीलेंट का इस्तेमाल करें।

इससे न केवल कीट-मकोड़े बाहर रहेंगे, बल्कि घर की दीवारें भी सुरक्षित रहेंगी।

इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर भी ध्यान दें और उन्हें अच्छी तरह से बंद करें ताकि कीट-मकोड़ों को प्रवेश करने का मौका न मिले।