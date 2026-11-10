फ्रिज को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

फ्रिज में रखे खाने-पीने की चीजों की समय सीमा खत्म होने से पहले जांच करना बहुत जरूरी है। पुराने और खराब खाने की चीजों को तुरंत निकाल दें ताकि वे अन्य ताजे सामानों को खराब न करें।

इसके अलावा फ्रिज में रखे सामानों को समय-समय पर बदलते रहें ताकि कोई भी सामान लंबे समय तक एक ही जगह पर न रहे और फ्रिज व्यवस्थित बना रहे। इससे आपके खाने-पीने की चीजें ताजा रहेंगी और फ्रिज भी साफ-सुथरा रहेगा।