रसोई के बर्तनों को नए जैसा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रसोई के बर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। इनका सही तरीके से देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक नए जैसे दिखें और अच्छी तरह से काम करते रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के बर्तनों की चमक और गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने बर्तनों को हमेशा नए जैसा दिखा सकते हैं।
#1
ठीक से धोएं
अपने रसोई के बर्तनों को हमेशा गर्म पानी और साबुन से धोएं। इससे गंदगी और तेल के धब्बे आसानी से हट जाते हैं। धोने के बाद उन्हें तुरंत सुखाएं ताकि पानी के निशान न रहें।
इसके लिए मुलायम स्पंज का उपयोग करें और कठोर ब्रश से बचें क्योंकि इससे बर्तनों की सतह खरोंच सकती है। ध्यान रखें कि बर्तनों को लंबे समय तक गीला न छोड़ें क्योंकि इससे जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
#2
सही तरीके से रखें
बर्तनों को सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी है। प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तनों को धूप से दूर रखें और उन्हें ढककर रखें ताकि वे नमी और कीड़ों से सुरक्षित रहें।
लोहे या स्टील के बर्तनों को सूखी जगह पर रखें ताकि वे जंग न लगें। कांच के बर्तनों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जैसे कि अलमारी या शेल्फ। इससे वे टूटने या खराब होने से बचेंगे।
#3
समय-समय पर चमकाएं
लोहे या तांबे के बर्तनों की चमक बनाए रखने के लिए उन्हें समय-समय पर चमकाएं।
इसके लिए आप विशेष रूप से बनाए गए पॉलिशिंग किट्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर घरेलू उपाय जैसे नींबू का रस या सिरका भी आजमा सकते हैं।
इनसे बर्तनों की चमक बनी रहती है और वे नए जैसे दिखते हैं। चमकाने से बर्तनों की उम्र भी बढ़ती है और वे लंबे समय तक सही तरीके से काम करते रहते हैं।
#4
गर्मी का ध्यान रखें
खासकर जब गैस या बिजली के चूल्हे पर खाना बनाते समय गर्मी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अधिक गर्मी से बर्तन जल सकते हैं या उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। मध्यम आंच पर खाना पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से पकें और बर्तन भी सुरक्षित रहें।
इसके अलावा अधिक गर्मी से तेल या अन्य सामग्री उछलकर बाहर गिर सकती है, जिससे रसोई गंदी हो सकती है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर ही खाना पकाएं।
#5
हल्के हाथों से काम करें
अपने रसोई के बर्तनों का उपयोग करते समय हल्के हाथों से काम करें। भारी चीजें उठाने या खींचने से बचें क्योंकि इससे बर्तन टूट सकते हैं या उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है।
इसके अलावा तेज धार वाले औजारों जैसे चाकू आदि का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें ताकि बर्तन सुरक्षित रहें।
इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने रसोई के बर्तनों को लंबे समय तक नए जैसा दिखा सकते हैं।