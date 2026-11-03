हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। इसलिए हर किसी की खाने में हरी सब्जियों का होना जरूरी है, लेकिन इन्हें जल्दी खराब होने से बचाना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप इन्हें ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
नमक का करें इस्तेमाल
हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए एक कटोरी में नमक और पानी मिलाकर इसका घोल तैयार करें, फिर इसमें हरी सब्जियों को डूबो दें। इसके बाद इन सब्जियों को एक प्लास्टिक बैग में रखें और उसे बंद करके ठंडे स्थान पर रखें। इससे सब्जियां ताजी बनी रहेंगी और जल्दी खराब नहीं होंगी।
#2
पानी में भिगोकर रखें
पानी में हरी सब्जियों को भिगोकर रखने से भी यह लंबे समय तक ताजी बनी रहती हैं।
इसके लिए एक बर्तन में ठंडा पानी भरें और उसमें हरी सब्जियों को डालकर ठंडे स्थान पर रखें। इससे सब्जियां न केवल ताजी रहेंगी बल्कि उनका पोषण भी बरकरार रहेगा। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गहरा न हो, जिससे सब्जियां आसानी से डूब सकें।
#3
कागज या टिश्यू पेपर का करें इस्तेमाल
हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कागज या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले हरी सब्जियों को अच्छे से धोकर पोंछ लें, फिर एक टिश्यू पेपर लें और उसमें सब्जियों को लपेटें। इसके बाद इसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर ठंडे स्थान पर रखें।
इससे नमी बनी रहती है और सब्जियां ताजी बनी रहती हैं।
#4
एयर टाइट डिब्बे का करें उपयोग
हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए एयर टाइट डिब्बे का उपयोग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें हवा बंद डिब्बे में डालें और इस पर ध्यान दें कि डिब्बा पूरी तरह से बंद हो। इससे हवा अंदर नहीं जाएगी और सब्जियां ताजी बनी रहेंगी।
#5
ठंडे स्थान में रखें
अगर आप हरी सब्जियों को ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें ठंडे स्थान में रखना एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें ठंडे स्थान में रखें। जब भी आपको इनका उपयोग करना हो आप इन्हें निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।