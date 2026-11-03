हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके

हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 03:55 pm Nov 03, 202603:55 pm

क्या है खबर?

हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। इसलिए हर किसी की खाने में हरी सब्जियों का होना जरूरी है, लेकिन इन्हें जल्दी खराब होने से बचाना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप इन्हें ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं।