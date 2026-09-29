रसोई की दुर्गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
घर की रसोई एक अहम जगह होती है और यहां की अच्छी महक पूरे घर को ताजगी देती है, लेकिन अक्सर खाना पकाने के बाद रसोई में अजीब सी महक आने लगती है। इससे निपटने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई को हमेशा ताजा और खुशबूदार रख सकते हैं।
#1
नींबू का उपयोग करें
नींबू एक प्राकृतिक खुशबूदार चीज है, जिसका उपयोग आप अपनी रसोई की दुर्गंध दूर करने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए नींबू के छिलकों को पानी में उबालें और इस पानी को रसोई में छिड़क दें। इससे रसोई की हवा ताजगी भरी लगेगी और दुर्गंध दूर हो जाएगी।
इसके अलावा आप नींबू के रस को भी पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं, जिससे महक और भी बढ़ जाएगी।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जो दुर्गंध को खींचने की क्षमता रखता है। आप इसे रसोई के किसी कोने में रख सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं।
इसके अलावा बेकिंग सोडा को फ्रिज के अंदर भी रखा जा सकता है, जिससे वहां की महक भी दूर होती है।
बेकिंग सोडा का उपयोग करने से आपकी रसोई हमेशा ताजा और खुशबूदार बनी रहती है, जिससे खाना पकाने का अनुभव बेहतर हो जाता है।
#3
सिरका आएगा काम
सिरका भी एक असरदार चीज है, जिसका उपयोग आप अपनी रसोई की दुर्गंध दूर करने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा-सा सिरका डालकर उसे रसोई के किसी कोने में रख दें या फिर पानी में मिलाकर छिड़क दें। इससे रसोई की हवा ताजगी भरी लगेगी और दुर्गंध दूर हो जाएगी।
इसके अलावा आप सिरके का उपयोग सफाई करते समय भी कर सकते हैं, जिससे आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी और खुशबूदार बनी रहती है।
#4
कॉफी पाउडर से मिलेगा फायदा
कॉफी पाउडर की खुशबू कई लोगों को पसंद होती है, इसलिए इसे रसोई में रखने से वहां की महक भी अच्छी रहती है।
आप कॉफी पाउडर को छोटे-छोटे थैलियों में भरकर रसोई के किसी कोने में लटका सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे वहां की महक भी बेहतर हो जाती है। इससे आपकी रसोई हमेशा ताजा और खुशबूदार बनी रहती है।
#5
एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें
एसेंशियल ऑयल जैसे लैवेंडर, पुदीना आदि की महक भी बहुत अच्छी होती है, जिसे आप अपनी रसोई की महक बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए कुछ बूंदें किसी कपड़े पर डालकर उसे रसोई के किसी कोने में रख दें या फिर पानी में मिलाकर छिड़क दें।
इन सभी घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपनी रसोई को हमेशा ताजा और खुशबूदार बना सकते हैं।