रसोई की दुर्गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सिरका भी एक असरदार चीज है, जिसका उपयोग आप अपनी रसोई की दुर्गंध दूर करने के लिए कर सकते हैं।

इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा-सा सिरका डालकर उसे रसोई के किसी कोने में रख दें या फिर पानी में मिलाकर छिड़क दें। इससे रसोई की हवा ताजगी भरी लगेगी और दुर्गंध दूर हो जाएगी।

इसके अलावा आप सिरके का उपयोग सफाई करते समय भी कर सकते हैं, जिससे आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी और खुशबूदार बनी रहती है।