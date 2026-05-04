पंखों की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसान होगा काम

पंखे की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धूल और गंदगी पंखे के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पंखे को झट से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका पंखा साफ होगा, बल्कि उसका जीवन भी लंबा होगा।

#1 वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल वैक्यूम क्लीनर एक बढ़िया उपकरण है, जिससे आप अपने पंखों को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पंखे को बंद कर दें और फिर वैक्यूम क्लीनर की ब्रश वाली अटैचमेंट से पंखे की पत्तियों को हल्के हाथों से साफ करें। इससे धूल और गंदगी आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप गीले कपड़े से भी पंखे को साफ कर सकते हैं।

#2 गीले कपड़े से पोंछें गीले कपड़े से पंखे को पोंछना एक सरल और असरदार तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक साफ गीला कपड़ा लें और उसे हल्का सा निचोड़ लें ताकि उसमें ज्यादा पानी न रहे। अब इस कपड़े से धीरे-धीरे पंखे की पत्तियों को साफ करें। इससे न केवल धूल मिट जाएगी बल्कि पंखे की चमक भी बनी रहेगी। इस तरीके से पंखे की सफाई करना आसान है और यह आपके पंखे को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।

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#3 सफेद सिरका और पानी का मिश्रण बनाएं सफेद सिरका और पानी का मिश्रण पंखे की सफाई के लिए बहुत काम का हो सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पंखे की पत्तियों पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे पंखा न केवल साफ हो जाएगा बल्कि उसकी चमक भी बरकरार रहेगी और धूल-मिट्टी भी आसानी से निकल जाएगी।

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#4 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो कई कामों में मददगार होता है। आप इसका इस्तेमाल पंखे की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लेकर उसे पंखे की पत्तियों पर लगाएं, फिर 10-15 मिनट बाद एक गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे पंखा साफ हो जाएगा और उसकी चमक भी बनी रहेगी। बेकिंग सोडा के इस उपयोग से पंखे की सफाई करना आसान हो जाएगा।