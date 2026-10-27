बच्चों की संवेदनशील त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नहाने के बाद बच्चों की त्वचा को नमी प्रदान करना बहुत अहम है।

इसके लिए आप प्राकृतिक तेल जैसे नारियल तेल या जैतून का तेल का उपयोग कर सकते हैं। ये तेल उनकी त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।

इसके अलावा इनसे उनकी त्वचा की चमक भी बनी रहती है। दिन में दो बार इनका उपयोग करें, सुबह और रात को सोने से पहले। इससे उनकी त्वचा हमेशा ताजगी भरी और स्वस्थ दिखेगी।