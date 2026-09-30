सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी रूखेपन की समस्या

सर्दियों में हवा में नमी कम होती है, जिससे बाल सूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी शामिल करें ताकि शरीर को अंदर से नमी मिल सके। इससे न केवल आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी बल्कि आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे और उनमें चमक बनी रहेगी।

पानी से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वे टूटने से बचते हैं।