सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी रूखेपन की समस्या
क्या है खबर?
सर्दी का मौसम बालों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है। इस दौरान हवा में नमी की कमी के कारण बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसके अलावा ठंड के कारण बालों का टूटना भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को सर्दियों में भी स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।
#1
हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करें
सर्दियों में बालों को पोषण देने के लिए हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नारियल का तेल, बादाम का तेल या जैतून का तेल उपयोग कर सकते हैं।
इन तेलों में मौजूद विटामिन और जरूरी तत्व बालों को मजबूती देते हैं और उन्हें रूखा होने से बचाते हैं।
तेल मालिश करने से पहले हल्का गर्म करें ताकि यह आसानी से सिर में समा जाए और बालों को गहराई से पोषण मिल सके।
#2
शैंपू करने का तरीका बदलें
सर्दियों में शैंपू करने का तरीका भी थोड़ा बदलना चाहिए। गरम पानी से बाल धोने की बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करें क्योंकि गर्म पानी से बाल और सिर की त्वचा और रूखी हो जाती है।
इसके अलावा शैंपू करते समय हल्के हाथों से मालिश करें ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके और बालों को नमी मिले। शैंपू के बाद बालों को मुलायम बनाने के लिए कंडीशनर जरूर लगाएं।
#3
पानी की मात्रा पर दें ध्यान
सर्दियों में हवा में नमी कम होती है, जिससे बाल सूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी शामिल करें ताकि शरीर को अंदर से नमी मिल सके। इससे न केवल आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी बल्कि आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे और उनमें चमक बनी रहेगी।
पानी से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वे टूटने से बचते हैं।
#4
गर्म उपकरणों का कम करें उपयोग
गर्म उपकरण जैसे बाल सीधे करने वाले और घुंघराले बनाने वाले का अधिक उपयोग करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और उनका टूटना बढ़ जाता है।
अगर आपको बालों की सजावट करनी ही है तो पहले अपने बालों पर गर्मी से बचाने वाला स्प्रे लगाएं ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान कम हो सकें।
इसके अलावा बालों की सजावट करते समय कम गर्मी का उपयोग करें और ज्यादा देर तक न रखें ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें।
#5
रात भर के लिए बालों का मास्क लगाएं
रात भर के लिए बालों का मास्क लगाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आपके बालों को भरपूर नमी मिलेगी।
इसके लिए आप घर पर ही आंवला, भृंगराज या मुरूमुरु बटर जैसी प्राकृतिक चीजों से बालों का मास्क बना सकते हैं।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों को सर्दियों में भी स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें टूटने-झड़ने जैसी समस्याओं से बचा सकते हैं।