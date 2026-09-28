त्योहारों का मौसम खत्म होने के बाद अपनाएं ये 5 स्वस्थ आदतें, सेहत रहेगी दुरुस्त

त्योहारों के बाद संतुलित खाना खाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी प्लेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, विटामिन्स और मिनरल्स सभी चीजें होनी चाहिए।

हरी सब्जियां, फल, दालें, चावल और रोटी आदि को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर के खाने से दूरी बनाकर रखें और घर का बना खाना ही खाएं। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

संतुलित खाने से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी।