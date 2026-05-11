घर में धूल कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, स्वास्थ्य पर होगा सकारात्मक प्रभाव

घर में धूल का जमाव न सिर्फ साफ-सफाई को प्रभावित करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हों तो धूल से होने वाली एलर्जी और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को धूल-मुक्त रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 रोजाना झाड़ू लगाएं रोजाना झाड़ू लगाना सबसे आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने घर को धूल-मुक्त रख सकते हैं। सुबह या शाम के समय झाड़ू लगाने से न केवल फर्श साफ रहता है, बल्कि इससे हवा में मौजूद छोटी-छोटी धूल कण भी हट जाते हैं। खासकर बिस्तर के आसपास और फर्नीचर के नीचे झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां धूल जमा होती है। नियमित रूप से झाड़ू लगाने से घर की हवा भी साफ और ताजगी भरी रहती है।

#2 कपड़ों को सही तरीके से रखें कपड़ों को सही तरीके से रखने से भी घर में धूल कम होती है। अलमारी में कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने से उनमें धूल नहीं लगती और वे लंबे समय तक साफ-सुथरे बने रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़ों को ढककर रखते हैं, तो इससे भी धूल कम लगती है। साथ ही समय-समय पर अपने कपड़ों को धूप में सुखाएं और उन्हें अच्छे से साफ करें ताकि उनमें से बदबू न आए और वे ताजगी भरे रहें।

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#3 पर्दों और चादरों को धोएं पर्दे और चादरें भी धूल जमा करने वाले अहम तत्व होते हैं, जिन्हें नियमित रूप से धोना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक बार इन्हें धोने से न केवल इनकी चमक बनी रहती है, बल्कि घर की हवा भी ताजगी भरी लगती है। इसके अलावा इन चीजों को धूप में सुखाना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कीटाणु मर जाते हैं और धूल भी हट जाती है। इस तरह आपके घर का माहौल साफ-सुथरा रहेगा।

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#4 हवा साफ करने वाला यंत्र का करें इस्तेमाल हवा साफ करने वाला यंत्र एक ऐसा उपकरण होता है, जो हवा से हानिकारक कणों को हटाकर उसे साफ करता है। इसे अपने कमरे में रखने से न केवल हवा शुद्ध होती है, बल्कि इससे घर में मौजूद छोटे-मोटे धूल के कण भी हट जाते हैं। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हों तो हवा साफ करने वाला यंत्र का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। यह उपकरण आपके घर की हवा को ताजगी भरा और स्वस्थ बनाता है।