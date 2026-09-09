पतझड़ के मौसम में त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम आते ही ठंडी हवाओं के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। इस मौसम में त्वचा को खास देखभाल और पोषण की जरूरत होती है ताकि वह नमी और चमक बनाए रखे। यहां हम कुछ आसान आदतें बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को इस मौसम में भी निखरी और ताजगी भरी रख सकते हैं।
#1
त्वचा को रोज साफ करना है जरूरी
पतझड़ के मौसम में भी अपनी त्वचा को रोज साफ करना बहुत अहम है।
सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने चेहरे को हल्के फेस वॉश या घरेलू उपाय जैसे बेसन और दही से धोएं। इससे चेहरे पर जमी गंदगी, धूल और तेल हट जाएगा।
यह आपकी त्वचा को ताजगी देने के साथ-साथ उसे सांस लेने का मौका भी देगा।
#2
त्वचा को नमी देना न भूलें
ठंडी हवाओं के कारण त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है, इसलिए इसे नमी देना बहुत जरूरी है। रोजाना नहाने के बाद और सोने से पहले अपनी त्वचा पर हल्के मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें।
अगर आपकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील है तो नारियल तेल, एलोवेरा जेल या शिया बटर जैसे प्राकृतिक विकल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे त्वचा मुलायम बनी रहती है और उसमें चमक भी आती है।
#3
शरीर को नमी पहुंचाना है जरूरी
सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी त्वचा को नमी की जरूरत होती है। इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें। दिनभर में 8-10 गिलास पानी पिएं।
साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे आपकी त्वचा अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी।
ठंडी हवा के कारण त्वचा की नमी कम हो सकती है, इसलिए इसे संतुलित रखना बहुत जरूरी है।
#4
त्वचा की मृत परत हटाना न छोड़ें
डेड स्किन हटाने के लिए हफ्ते में एक या दो बार त्वचा को हल्के हाथों से साफ करना जरूरी है।
इसके लिए आप घर पर चीनी और शहद का स्क्रब बना सकते हैं या बाजार में उपलब्ध हल्के स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे त्वचा की मृत कोशिकाएं हटेंगी और नई कोशिकाओं को बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे ज्यादा बार करना सही नहीं है, क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है।
#5
धूप से बचाव करना न भूलें
पतझड़ के मौसम में भी सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सुबह घर से बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा पर धूप से बचाने वाली क्रीम जरूर लगाएं।
कम से कम 30 SPF वाली क्रीम का उपयोग करें ताकि आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से बच सके।
अगर आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो इसे हर 3-4 घंटे में दोबारा लगाएं। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित और स्वस्थ बनी रहेगी।