पतझड़ के मौसम में त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी त्वचा को नमी की जरूरत होती है। इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें। दिनभर में 8-10 गिलास पानी पिएं।

साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे आपकी त्वचा अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी।

ठंडी हवा के कारण त्वचा की नमी कम हो सकती है, इसलिए इसे संतुलित रखना बहुत जरूरी है।