मानसून के दौरान बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण बालों में कई समस्याएं हो सकती हैं। बालों में चिपचिपापन, रूखापन या उलझन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर आप मानसून के दौरान अपने बालों की सही देखभाल नहीं करते हैं तो इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी आदतें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में भी अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
बालों को रोजाना धोने से बचें
मानसून के दौरान बालों को रोजाना धोने से बचें क्योंकि इससे आपके बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आप सप्ताह में 2-3 बार बालों को हल्के शैंपू से धो सकते हैं। इसके अलावा बालों को धोने से पहले उन्हें हल्के हाथों से कंघी करें ताकि बाल उलझे हुए न हों। इससे बालों की गंदगी और धूल मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से आप बालों की देखभाल कर सकते हैं।
#2
बालों को धोने के बाद कंडीशनर का करें इस्तेमाल
बालों को धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करना न भूलें। कंडीशनर बालों को नमी देने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले बालों को ठंडे पानी से धोएं और फिर उन पर कंडीशनर लगाएं। इससे बालों में नमी बनी रहेगी और वे उलझे हुए भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा यह बालों की चमक को भी बढ़ाएगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।
#3
बालों को प्राकृतिक रूप से सुखाएं
बालों को प्राकृतिक रूप से सुखाना हमेशा बेहतर होता है। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वे टूटने लगते हैं। इसलिए बालों को धोने के बाद तौलिये से हल्के हाथों से पोंछ लें और फिर उन्हें हवा में सूखने दें। इससे बालों में नमी बनी रहेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा यह तरीका बालों की चमक को भी बढ़ाएगा और उन्हें मुलायम बनाए रखने में मदद करेगा।
#4
तेल मालिश करें
मानसून के दौरान बालों की जड़ों में तेल मालिश करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह सिर की त्वचा में खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं। इसके लिए नारियल या बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल मालिश करने से पहले बालों को हल्के हाथों से कंघी कर लें ताकि वे उलझे हुए न हों। इसके बाद सिर की मालिश करें और तेल को अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाएं।
#5
गीले बालों पर कंघी न करें
गीले बालों पर कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बाल टूटने लगते हैं। हमेशा बालों को हल्के हाथों से दबाकर सुखाना चाहिए और जब वे थोड़े सूख जाएं तब ही उन पर कंघी करें। इससे बाल उलझे हुए भी नहीं रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी। इसके अलावा गीले बालों को खुला छोड़ना भी अच्छा होता है ताकि वे पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से सूख जाएं।