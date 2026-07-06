मानसून में बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने वाली आदतें

मानसून के दौरान बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

लेखन अंजली 12:27 pm Jul 06, 202612:27 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण बालों में कई समस्याएं हो सकती हैं। बालों में चिपचिपापन, रूखापन या उलझन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर आप मानसून के दौरान अपने बालों की सही देखभाल नहीं करते हैं तो इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी आदतें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में भी अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।