हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, जीवन में आएगा सुधार
क्या है खबर?
हृदय हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जो पूरे शरीर में खून का संचार करता है। हृदय को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बीमार होने पर पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए रोजाना कुछ सरल और प्रभावी आदतों को अपनाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और दिल की बीमारियों से बच सकते हैं।
#1
नियमित एक्सरसाइज करें
रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई भी हल्की एक्सरसाइज करें जैसे कि चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना। इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा और हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे वह बेहतर तरीके से काम करेगा।
एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है और चर्बी का स्तर कम होता है।
इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करने से तनाव भी कम होता है, जिससे आपका दिल और अधिक स्वस्थ रहता है।
#2
संतुलित आहार लें
अपने खाने-पीने पर ध्यान दें और संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हों।
ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा कम फैट वाले डेयरी उत्पादों और मछली का सेवन भी करें क्योंकि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है।
#3
नमक का सेवन कम करें
ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो दिल के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए रोजाना की डाइट में नमक का सेवन सीमित करें और खाने में कम से कम नमक डालें।
इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स आदि में भी ज्यादा नमक होता है, इसलिए इनसे भी दूरी बनाएं।
घर पर बने खाने में ही प्राकृतिक मसालों का इस्तेमाल करें ताकि स्वाद भी बना रहे और सेहत भी ठीक रहे।
#4
धूम्रपान और शराब से दूर रहें
धूम्रपान और शराब पीना दोनों ही आदतें दिल की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं।
अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे छोड़ने की कोशिश करें क्योंकि यह फेफड़ों के साथ-साथ हृदय पर भी बुरा असर डालता है, वहीं शराब का सेवन भी कम करें या इसे बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं।
इन आदतों को छोड़कर आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।
#5
तनाव को नियंत्रित करें
तनाव भी दिल की सेहत पर बुरा असर डालता है इसलिए इसे नियंत्रित करना जरूरी है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें या योगाभ्यास करें ताकि मन शांत रहे और शरीर स्वस्थ रहे।
इसके अलावा गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और तनाव कम होगा।
इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। इन आदतों को नियमित रूप से अपनाना बहुत जरूरी है।