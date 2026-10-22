हृदय को स्वस्थ रखने वाली आदतें

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, जीवन में आएगा सुधार

लेखन अंजली 02:21 pm Oct 22, 202602:21 pm

क्या है खबर?

हृदय हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जो पूरे शरीर में खून का संचार करता है। हृदय को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बीमार होने पर पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए रोजाना कुछ सरल और प्रभावी आदतों को अपनाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और दिल की बीमारियों से बच सकते हैं।