बच्चों की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
बच्चों की त्वचा को स्वस्थ रखना एक अहम जिम्मेदारी है। खासकर गर्मियों में जब सूरज की किरणें तेज होती हैं और पसीना अधिक आता है, तब बच्चों की त्वचा की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे की त्वचा को न केवल सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि उसे निखार भी सकते हैं। इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना आसान है।
#1
रोजाना नहाना
बच्चों की त्वचा को साफ और ताजगी भरी रखने के लिए रोजाना नहाना जरूरी है। हल्के गर्म पानी का उपयोग करें ताकि त्वचा को आराम मिले और पसीना समेत गंदगी आसानी से निकल जाए।
नहाने के बाद मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछ लें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो। ध्यान रखें कि साबुन या शैंपू बहुत कठोर न हो, इससे बचें और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें ताकि त्वचा को पोषण मिल सके।
#2
त्वचा को नरम बनाएं
नहाने के बाद बच्चों की त्वचा पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए।
यह उनकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचाता है, खासकर अगर आपका बच्चा गर्मियों में पसीना अधिक निकलता हो तो मॉइस्चराइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसके लिए हल्का और बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर चुनें, जो जल्दी सूख जाए और चिपचिपाहट न छोड़े। इससे उनकी त्वचा को ताजगी मिलेगी और वह स्वस्थ दिखेगी।
#3
धूप से बचाव करें
गर्मियों में सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, इसलिए बच्चों को धूप में निकलते समय धूप से बचाने वाली क्रीम लगाना चाहिए।
इसे अच्छी तरह से फैलाकर चेहरे, हाथ-पैर और गर्दन पर लगाएं। ध्यान रखें कि यह पानी और पसीने से बचाने वाली हो ताकि यह लंबे समय तक असरदार रहे।
अगर बच्चा ज्यादा देर तक धूप में रहता है तो हर दो घंटे बाद उसे दोबारा लगाएं। इससे उसकी त्वचा सुरक्षित रहेगी।
#4
पानी की मात्रा बढ़ाएं
बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना बहुत जरूरी है ताकि वह हाइड्रेटेड रहे। गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे त्वचा भी प्रभावित होती है।
ठंडे पेय जैसे नारियल पानी या ताजे फलों का रस देना भी अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके अलावा तरबूज जैसी पानी से भरपूर सब्जियां भी उनकी डाइट में शामिल करें ताकि उनकी त्वचा को जरूरी पोषण मिले और वह स्वस्थ रहे।
#5
सही कपड़े पहनाएं
गर्मियों में बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाना चाहिए, जो उनकी त्वचा को हवा लगने दें और पसीने को सोख लें। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से उन्हें आराम मिलेगा और वे चिपचिपेपन से बच सकेंगे।
इसके अलावा धूप से बचाने के लिए टोपी या छाता भी उपयोगी हो सकते हैं।
इन सरल लेकिन असरदार सुझावों को अपनाकर आप अपने बच्चे की त्वचा को न केवल सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि उसे निखार भी सकते हैं।