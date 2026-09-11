पतझड़ के मौसम में अपनाएं ये आदतें

पतझड़ के मौसम में अपनाएं ये 5 आदतें, स्वस्थ जीवनशैली के लिए है बेहतर

लेखन अंजली 01:40 pm Sep 11, 202601:40 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम ठंडी और सुखद हवा के साथ आता है, जो हमें आराम और सुकून का अनुभव देता है। इस मौसम में पेड़ों की पत्तियां रंग-बिरंगी होकर गिरने लगती हैं, जिससे एक अलग ही सुंदरता का माहौल बनता है। यह समय न केवल प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने का है, बल्कि अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव लाने का भी है। आइए जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में कौन-कौन सी आदतें अपनाई जा सकती हैं।