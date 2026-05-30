गर्मियों के दौरान शरीर की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। इस मौसम में पसीना, चिपचिपाहट और त्वचा की समस्याएं आम हैं। इनसे राहत पाने के लिए सही तरीके से शरीर की देखभाल करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में तरोताजा और स्वस्थ रह सकते हैं। इन आदतों से आप न केवल अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि पूरे दिन ऊर्जावान भी महसूस कर सकते हैं।

#1 रोजाना नहाएं और त्वचा को साफ करें गर्मियों में रोजाना नहाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप ताजगी महसूस करेंगे, बल्कि पसीने और गंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। नहाने के बाद हल्के स्क्रब से त्वचा को रगड़कर साफ करना न भूलें। यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और रक्त संचार को बढ़ावा देता है। इसके लिए आप प्राकृतिक स्क्रब जैसे चीनी या कॉफी के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। इनसे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी।

#2 पानी की कमी न होने दें गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। इसके अलावा तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, ताजे फलों का रस या छाछ भी शामिल करें। यह न केवल आपको हाइड्रेट रखेगा बल्कि शरीर की सफाई करने में भी मदद करेगा। कोशिश करें कि आप कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि आपका शरीर ठीक से काम कर सके।

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#3 हल्के और ढीले कपड़े पहनें गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनें जो हल्के और ढीले हों ताकि हवा आसानी से गुजर सके। सूती या लिनेन के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। गहरे रंगों की बजाय हल्के रंगों जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला चुनें क्योंकि ये रंग धूप को कम अवशोषित करते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से चिपचिपाहट महसूस नहीं होती और आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं।

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#4 सनस्क्रीन क्रीम का उपयोग करें सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन क्रीम लगाना न भूलें। इसे हर 2 घंटे बाद फिर से लगाएं। अगर आप समुद्र तट पर जा रहे हैं या तैराकी कर रहे हैं तो वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन क्रीम का उपयोग करें। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा।