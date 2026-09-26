पाचन को स्वस्थ रखने के तरीके

रोजाना अपनाएं ये 5 आदतें, बेहतर रहेगा पाचन तंत्र

लेखन अंजली 04:30 pm Sep 26, 202604:30 pm

क्या है खबर?

पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों में बदलता है, जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है तो आपको गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पाचन को सुधार सकते हैं।