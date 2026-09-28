त्योहारों से पहले रात को अपनाएं ये 5 आदतें, खूबसूरत लगेंगे
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि त्योहारों पर वह सबसे सुंदर लगे। इसके लिए त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है, खासकर रात को सोने से पहले कुछ खास आदतें अपनाने से आपकी त्वचा और बालों को भरपूर आराम मिल सकता है। इस लेख में हम आपको 5 आसान और असरदार आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों पर आकर्षक दिख सकते हैं।
#1
मेकअप हटाना न भूलें
रात को सोने से पहले अपने चेहरे से मेकअप हटाना न भूलें। मेकअप से त्वचा चिपचिपी हो सकती है और नुकसान पहुंचा सकता है।
इसके लिए आप माइसेलर वॉटर या फेस क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा साफ होगी और उसे सांस लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद टोनर लगाएं ताकि आपकी त्वचा की पोरें खुली रहें और नमी बनी रहे।
यह आदत आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखेगी।
#2
चेहरे को साफ करें
मेकअप हटाने के बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं। इसके लिए आप हल्के फेसवॉश का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करे।
यह कदम आपकी त्वचा को ताजगी देगा और उसे आराम पहुंचाएगा। ध्यान रखें कि पानी का तापमान न ज्यादा गर्म हो और न ही ठंडा हो, बल्कि गुनगुना हो ताकि त्वचा को आराम मिले और उसे साफ करने में कोई परेशानी न हो।
#3
मॉइस्चराइजर लगाएं
अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहे। सूखी त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखती है इसलिए इसे नमी मिलना जरूरी है।
इसके लिए आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार हल्का या गाढ़ा मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखेगी। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ दिखती है।
इसके अलावा यह आपकी त्वचा को बाहरी प्रदूषण से भी बचाता है।
#4
आंखों की देखभाल करें
आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन आम समस्या है, खासकर त्योहारों के समय जब आप ज्यादा थकी हुई महसूस करते हैं।
इसके लिए आप आंखों के आसपास हल्की मालिश करते हुए आंखों की क्रीम लगाएं। इससे रक्त संचार बढ़ेगा और सूजन कम होगी।
इसके अलावा आप ठंडे चायपत्ती या खीरे के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी आंखों को तरोताजा महसूस करवाएंगे। यह कदम आपकी आंखों को आराम देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा।
#5
बालों को भी दें ध्यान
बालों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना चेहरे की। रात को सोने से पहले अपने बालों को हल्के से तेल लगाकर मसाज करें, जिससे वे मजबूत बनेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।
इसके अलावा रात के समय बालों को बांधकर सोने से अगले दिन उन्हें सुलझाना आसान हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले बालों पर मास्क लगाएं। इसके बाद बालों को ढीला-ढीला एक जूड़ा बनाकर उसके ऊपर एक स्कार्फ बांध लें।