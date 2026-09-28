त्योहारों से पहले रात को अपनाएं ये 5 आदतें, खूबसूरत लगेंगे

अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहे। सूखी त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखती है इसलिए इसे नमी मिलना जरूरी है।

इसके लिए आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार हल्का या गाढ़ा मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखेगी। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ दिखती है।

इसके अलावा यह आपकी त्वचा को बाहरी प्रदूषण से भी बचाता है।