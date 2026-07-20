पिता बनने के बाद इन 5 आदतों को अपनाएं, ले सकेंगे चैन की नींद

नींद के लिए नियमित समय पर सोने और जागने की आदत डालना बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर एक निश्चित समय पर सोने और उठने की आदत बना लेता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।

कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। इससे आपकी आंतरिक घड़ी सही बनी रहती है और आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं।

अगर बच्चा आपको जगाए रखता है तो उसके सोने पर सो जाएं।