पिता बनने के बाद इन 5 आदतों को अपनाएं, ले सकेंगे चैन की नींद
क्या है खबर?
पिता बनने के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं। इन बदलावों के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। नई जिम्मेदारियों और रात-रात भर जागने की वजह से पिता बनने के बाद नींद पूरी करना मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी आदतों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अपनाकर पिता बेहतर तरीके से सो सकते हैं और अपनी दिनचर्या को संतुलित रख सकते हैं।
#1
नियमित समय पर सोएं और जागें
नींद के लिए नियमित समय पर सोने और जागने की आदत डालना बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर एक निश्चित समय पर सोने और उठने की आदत बना लेता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।
कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। इससे आपकी आंतरिक घड़ी सही बनी रहती है और आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं।
अगर बच्चा आपको जगाए रखता है तो उसके सोने पर सो जाएं।
#2
चाय-कॉफी और शराब से बचें
चाय-कॉफी और शराब का सेवन रात में करने से नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। ये चीजें हमारे शरीर को जगाए रखती हैं, जिससे नींद नहीं आती।
इसलिए, रात के खाने के बाद इनका सेवन न करें। अगर आपको चाय-कॉफी पसंद है तो दिन के समय ही उनका सेवन करें।
शराब से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और आपको बीमार कर सकती है।
#3
सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें
मोबाइल फोन, टैबलेट या टीवी जैसी स्क्रीन का इस्तेमाल सोने से पहले करने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है और नींद नहीं आती।
इन उपकरणों की नीली रोशनी हमारे दिमाग को जगाए रखती है, जिससे नींद नहीं आती। कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटे पहले इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल बंद कर दें।
इस समय का उपयोग किताब पढ़ने, ध्यान लगाने या हल्का संगीत सुनने में करें।
#4
आरामदायक माहौल बनाएं
सोने का माहौल आरामदायक होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह सो सकें। कमरे का तापमान सही रखें, अंधेरा करें और शांति बनाए रखें, ताकि कोई भी बाहरी आवाज आपको परेशान न करे।
अगर आपका बिस्तर आरामदायक होगा तो आप जल्दी सो पाएंगे और आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
इसके अलावा कमरे में ताजगी बनाए रखने के लिए समय-समय पर हवा का ध्यान रखें और अगर संभव हो तो कमरे में हल्की खुशबू फैलाने वाले साधनों का उपयोग करें।
#5
तनाव को नियंत्रित करें
पिता बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे तनाव भी बढ़ सकता है। तनाव का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नींद प्रभावित न हो।
योग, ध्यान या हल्का व्यायाम करके आप तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या में कुछ समय खुद के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें आप अपनी पसंदीदा गतिविधियां कर सकते हैं।
इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और आप बेहतर तरीके से सो पाएंगे।