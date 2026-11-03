छोटे बच्चों को अच्छे व्यवहार की आदत सिखाने के लिए अपनाएं ये 5 मजेदार तरीके

गाने गाना बच्चों के लिए बहुत ही आनंददायक गतिविधि होती है।

आप बच्चों को ऐसे गाने सुनाएं या गाएं, जिनमें अच्छे व्यवहार पर जोर दिया गया हो। जैसे 'नन्हा मुन्ना राही हूं मैं' या 'चंदामामा दूर के' आदि गाने, जो बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ सही सीख भी देते हैं।

इस तरह बच्चे आसानी से नई आदतें अपनाते हैं और उनका सीखना भी मजेदार हो जाता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के अच्छे व्यवहार की आदतें सीखते हैं।