लंबे सफर के दौरान बच्चों को शांत रखने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके
क्या है खबर?
लंबे सफर के दौरान बच्चों को शांत और खुश रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। खासकर जब बात कार यात्रा की हो तो बच्चों का ध्यान भटकाना और उन्हें व्यस्त रखना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को कार यात्रा के दौरान शांत और खुश रख सकते हैं। इन तरीकों से आपका सफर भी आरामदायक बनेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे।
#1
यात्रा के लिए पहले से तैयारियां करें
यात्रा से पहले बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियां करें। उनसे पूछें कि वे कौन-कौन सी चीजें अपने साथ ले जाना चाहेंगे और उन्हें पैक कर लें।
इसके अलावा उन्हें यह भी बताएं कि यात्रा कितनी लंबी होगी और बीच-बीच में क्या-क्या देखने को मिलेगा। इससे बच्चे उत्साहित रहेंगे और उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साथ ही आप भी आराम से अपनी तैयारियां पूरी कर सकेंगे और यात्रा का मजा ले सकेंगे।
#2
मनोरंजन का इंतजाम करें
कार में बच्चों का मनोरंजन करना बहुत जरूरी है, ताकि वे बोर न हों और खुश रहें। इसके लिए आप उनके पसंदीदा गाने गा सकते हैं या उन्हें कहानियां सुनाएं।
इसके अलावा आप कार में कुछ खेल भी खेल सकते हैं, जैसे 'आई स्पाई विद माय आई' या '20 क्वेश्चन' आदि। इससे बच्चे व्यस्त रहेंगे और उनकी यात्रा भी मजेदार बनेगी।
साथ ही आप भी आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे।
#3
खाने-पीने का ध्यान रखें
लंबे सफर के दौरान बच्चों को भूख लगना स्वाभाविक है, इसलिए उनके लिए कुछ सेहतमंद खाने की चीजें, जैसे फल, मेवे या सैंडविच आदि तैयार रखें।
इसके अलावा उन्हें समय-समय पर पानी पिलाते रहें, ताकि वे ताजगी महसूस करें और थकान न हो। इससे उनकी ऊर्जा बनी रहेगी और वे खुश रहेंगे।
साथ ही आप भी आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे और बच्चों की देखभाल भी सही ढंग से कर सकेंगे।
#4
आरामदायक कपड़े पहनाएं
लंबे सफर के लिए बच्चों को आरामदायक कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है, ताकि वे यात्रा के दौरान असुविधा महसूस न करें। सूती या हल्के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना नहीं रोकते।
इसके अलावा कपड़ों का रंग भी हल्का होना चाहिए, ताकि वे धूप में ज्यादा गर्म न हों। इस तरह के कपड़े बच्चों को आरामदायक महसूस करवाते हैं और वे यात्रा का मजा ले सकेंगे।
#5
बीच-बीच में आराम करें
लंबे सफर के दौरान बीच-बीच में आराम करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे थकान महसूस न करें और उनका मूड भी अच्छा बना रहे।
आराम के दौरान उन्हें थोड़ी देर टहलने दें या पार्क आदि दिखाएं, ताकि वे तरोताजा हो सकें। इसके अलावा उन्हें कुछ हल्की कसरत करवाएं, जैसे हाथ-पैर फैलाना या बैठकर उठना-बैठना आदि।
इस तरह आप इन सरल तरीकों को अपनाकर अपने बच्चों की यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।