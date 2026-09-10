अपने रनिंग शूज की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
रनिंग शूज की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह न केवल उनकी उम्र बढ़ाता है बल्कि आपके पैरों को आरामदायक महसूस करवाने में भी मदद करता है, खासकर अगर आप रोजाना दौड़ने का अभ्यास करते हैं तो जूतों की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। यहां हम आपको 5 आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप अपने जूतों को लंबे समय तक नया बनाए रख सकते हैं।
#1
जूतों को बार-बार धोने से बचें
जूतों को बार-बार धोने से उनकी मजबूती और बनावट पर असर पड़ सकता है। अगर जूते हल्के गंदे हो जाएं, तो उन्हें गीले कपड़े से साफ करें।
अगर जूतों पर ज्यादा गंदगी हो तो हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा साबुन डालें और मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें।
जूतों को वॉशिंग मशीन में धोने से बचें क्योंकि इससे उनकी सिलाई और गद्दी खराब हो सकती है। साफ करने के बाद जूतों को धूप में सुखाएं।
#2
धूप में सुखाना है जरूरी
दौड़ने के बाद जूतों में पसीना आना आम बात है, जिससे उनमें बदबू और बैक्टीरिया हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए जूतों को अच्छी तरह से हवा में सुखाएं।
अगर जूते गीले हो जाएं तो उन्हें सीधी धूप में रखें ताकि नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप जूतों के अंदर अखबार भी रख सकते हैं, जो नमी को सोख लेगा।
यह तरीका जूतों को सूखा और बदबू मुक्त बनाए रखेगा।
#3
जूतों को सही जगह रखें
जूतों को सही जगह पर रखना उनकी उम्र बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जूतों को हमेशा साफ और सूखी जगह पर रखें, ताकि वे खराब न हों।
अगर आपके पास जूते रखने के लिए कोई डिब्बा है, तो उसमें रखें ताकि जूते धूल और गंदगी से बचे रहें। जूतों को कभी भी भारी चीजों के नीचे न रखें क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है।
#4
समय-समय पर जूतों की जांच करें
जूतों की हालत को समय-समय पर जांचते रहना चाहिए। अगर जूतों में कहीं से सिलाई खुल गई हो या उनकी गद्दी खराब हो गई हो, तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं।
जूतों की पकड़ और सोल की स्थिति भी जांचें। अगर आपको लगे कि जूते अब आरामदायक नहीं हैं या दौड़ते समय पैर में दर्द हो रहा है तो उन्हें बदलने का समय आ गया है।
यह आदत आपके पैरों को सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखेगी।
#5
सही समय पर नए जूते खरीदें
हर चीज की एक समय सीमा होती है, और जूते भी इसका हिस्सा हैं।
अगर आपके जूते बहुत ज्यादा घिस चुके हैं या उनकी पकड़ कमजोर हो गई है तो उन्हें बदल देना चाहिए। पुराने जूतों का इस्तेमाल करने से आपके पैरों पर दबाव बढ़ सकता है और चोट का खतरा भी हो सकता है।
समय पर नए जूते खरीदने से आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगे, बल्कि आपकी दौड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी।