अपने रनिंग शूज की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

जूतों को बार-बार धोने से उनकी मजबूती और बनावट पर असर पड़ सकता है। अगर जूते हल्के गंदे हो जाएं, तो उन्हें गीले कपड़े से साफ करें।

अगर जूतों पर ज्यादा गंदगी हो तो हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा साबुन डालें और मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें।

जूतों को वॉशिंग मशीन में धोने से बचें क्योंकि इससे उनकी सिलाई और गद्दी खराब हो सकती है। साफ करने के बाद जूतों को धूप में सुखाएं।