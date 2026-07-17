रसोई में कचरा कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

खाने के बचे हुए जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और अन्य जैविक सामग्री को खाद बनाकर आप उन्हें बेकार होने से बचा सकते हैं।

खाद बनाने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और आपको प्राकृतिक खाद मिलती है, जिसे आप अपने बगीचे या पौधों के लिए उपयोग कर सकते हैं।

खाद बनाने के लिए एक छोटे से बिन में इन अपशिष्टों को इकट्ठा करें और नियमित रूप से उन्हें घुमाते रहें ताकि वे सड़ सकें।