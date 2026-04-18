ड्रेसिंग टेबल को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

अक्सर महिलाएं अपने मेकअप के सामान और गहनों को ड्रेसिंग टेबल पर ही रखती हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाए तो इससे आपके कमरे का लुक खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को आसानी से सजाने के साथ-साथ इसे व्यवस्थित भी रख सकती हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

#1 मेकअप के सामान को अलग-अलग समूह में रखें ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप के सामान को इस तरह से रखें, जिससे वे आसानी से दिखाई दें। इसके लिए आप उन्हें अलग-अलग समूह में रख सकती हैं जैसे कि फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईशैडो आदि। इससे आपको जल्दी पता चलेगा कि कौन-सा सामान कहां है और आप अपने मेकअप के लिए समय भी बचा सकेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी खास मौके के लिए तैयार हो रही हैं तो आप उस अवसर से संबंधित मेकअप के सामान को सामने रख सकती हैं।

#2 मेकअप के सामान को स्टोर करने के लिए डिब्बे का करें इस्तेमाल अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पर काफी ज्यादा मेकअप के सामान हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए आप मेकअप डिब्बे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन आयोजकों में आप अपने लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर आदि को आसानी से रख सकती हैं। इससे न केवल आपकी ड्रेसिंग टेबल साफ-सुथरी दिखेगी, बल्कि आपको अपने मेकअप के सामान को ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आप अलग-अलग आयोजकों में अलग-अलग मेकअप के सामान को रख सकती हैं।

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#3 शीशे के ऊपर छोटा पौधा रखें ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा पौधा रखने से न केवल इसे सजावट मिलेगी, बल्कि इससे पूरे कमरे में ताजगी भी आएगी। आप किसी छोटे गमले में एक हरा पौधा रख सकती हैं या फिर फूलों वाला पौधा भी चुन सकती हैं। इससे आपकी ड्रेसिंग टेबल और पूरे कमरे दोनों का लुक बदल जाएगा। पौधे से मिलने वाली ताजगी और सुंदरता आपके कमरे को और भी आकर्षक बना देगी। यह आपके मेकअप एरिया को एक नया जीवन देगा।

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#4 गहनों को व्यवस्थित रखने के लिए हुक्स का करें इस्तेमाल अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पर गहने रखने की जगह नहीं बचती है तो आप उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए हुक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हुक्स आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। इन्हें दीवार पर लगाकर आप अपने झुमके, चूड़ियां या अन्य गहने टांग सकती हैं। इससे आपके गहने आसानी से मिलेंगे और आपका कमरा भी व्यवस्थित दिखेगा। यह तरीका न केवल आपके गहनों को सजाने में मदद करेगा बल्कि आपके कमरे की सजावट को भी बढ़ाएगा।