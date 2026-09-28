चमेली के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

अपने चमेली के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद का उपयोग करें। हर 4-6 हफ्ते में एक बार जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट का उपयोग करें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह तेजी से बढ़ेगा।

इसके अलावा आप तरल खाद भी उपयोग कर सकते हैं, जो आसानी से पौधे द्वारा अवशोषित हो जाता है।

इस तरह चमेली का पौधा हर मौसम में खिलता रहेगा और उसकी खुशबू से आपका घर महकेगा।