बाइक हेलमेट को साफ और ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
बाइक हेलमेट सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर हम इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। गंदे हेलमेट न केवल आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बाइक हेलमेट को साफ और ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने हेलमेट को लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं।
#1
नियमित रूप से धोएं
अपने बाइक हेलमेट को नियमित रूप से धोना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे हेलमेट का फोम खराब हो सकता है।
साफ करने के बाद इसे हवा में सुखाएं ताकि कोई भी नमी रह न जाए। इससे आपका हेलमेट न केवल साफ रहेगा बल्कि इसकी उम्र भी बढ़ेगी और यह लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा।
#2
गंध हटाने के लिए बेकिंग सोडा का करें उपयोग
अगर आपके हेलमेट में बदबू आ रही है तो बेकिंग सोडा इसका अच्छा समाधान हो सकता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को हेलमेट के अंदर छिड़क दें और उसे रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर इसे अच्छे से झाड़ लें। इससे सारी गंध दूर हो जाएगी और आपका हेलमेट ताजा महकेगा।
बेकिंग सोडा न केवल बदबू हटाता है बल्कि यह हेलमेट की सफाई में भी मदद करता है, जिससे आपका हेलमेट नया जैसा दिखता है।
#3
पसीने के निशान हटाएं
बाइक चलाते समय अक्सर हमारे सिर पर पसीने के निशान लग जाते हैं, जिन्हें हटाना जरूरी होता है।
इसके लिए आप एक गीला कपड़ा लें और उसे हल्के हाथों से रगड़ें। अगर निशान ज्यादा गहरे हों तो थोड़े से साबुन का उपयोग कर सकते हैं।
इससे आपका हेलमेट न केवल साफ रहेगा बल्कि पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी। यह तरीका आपके हेलमेट को नया जैसा दिखाने में मदद करता है और उसकी उम्र भी बढ़ाता है।
#4
कवर का इस्तेमाल करें
अगर आप अपने बाइक हेलमेट को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो उसे इस्तेमाल न करने पर हमेशा कवर में रखें। इससे धूल-मिट्टी नहीं लगेगी और आपका हेलमेट लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा।
इसके अलावा जब भी आप अपनी बाइक पार्क करें तो अपने हेलमेट को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे।
इस तरह आप अपने बाइक हेलमेट को साफ-सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
सही तरीके से रखें
अपने बाइक हेलमेट को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि नमी न हो।
बेहतर होगा अगर आप अपने हेलमेट को किसी ऐसी जगह रखें जहां हवा का आना-जाना हो ताकि उसमें नमी न जाए।
इसके अलावा कभी भी अपने हेलमेट को सीधी धूप में न रखें क्योंकि इससे उसकी चमक चली जाती है और वह जल्दी खराब हो सकता है।