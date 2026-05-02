रोटियों को मुलायम बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान नुस्खे, नहीं होंगी सख्त

रोटी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। हालांकि, कई बार रोटी बनाने के बाद वह रुई जैसी मुलायम नहीं बन पाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रोटी को लंबे समय तक मुलायम बनाए रख सकते हैं। इन आसान और प्रभावी तरीकों से आप अपनी रोटी को लंबे समय तक ताजा और नरम रख सकते हैं।

#1 गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। गुनगुना पानी आटे को अच्छे से गीला करता है और इससे रोटी में नमी बनी रहती है। इससे रोटी पकने के बाद भी मुलायम रहती है। इसके अलावा गुनगुने पानी से आटे का लचीला हिस्सा भी बेहतर तरीके से तैयार होता है, जिससे रोटी की बनावट सही रहता है। इस तरह गुनगुने पानी का उपयोग आपकी रोटी को नरम बनाने में मदद करता है।

#2 आटे को अच्छे से गूंथें रोटी के लिए आटे को अच्छे से गूंथना बहुत जरूरी है। आटे को गूंथते समय उसमें थोड़ा तेल मिलाएं और उसे अच्छी तरह से मसलें, ताकि उसका लचीला हिस्सा तैयार हो सके। इससे रोटी में लचीलापन आता है और वह पकने के बाद भी मुलायम रहती है। आटे को कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से गूंथें, ताकि उसमें हवा भी जाए और वह नरम बने। इस तरह आपकी रोटी बनाने के घंटों बाद भी नरम रहेंगी।

Advertisement

#3 बेलने का तरीका बदलें रोटी बेलते समय ध्यान रखें कि बेलन को ज्यादा दबाकर न घुमाएं, क्योंकि इससे रोटी चपटी हो जाती है और उसकी नमी चली जाती है। रोटी को बेलते समय हल्का दबाव डालें, ताकि वह गोल बने और उसमें हवा भी बनी रहे। इसके अलावा रोटी को बेलते समय बीच-बीच में उसे पलटते रहें, ताकि वह समान रूप से बेल सके। इस तरह बेलने से आपकी रोटी मुलायम बनेगी और सख्त नहीं होगी।

Advertisement

#4 तवे की गर्मी पर ध्यान दें रोटी को तवे पर पकाते समय उसकी गर्मी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तवे को पहले से अच्छी तरह गर्म कर लें और उसे मध्यम आंच पर रखें, ताकि रोटी समान रूप से पके। अगर तवा बहुत गर्म होगा तो रोटी जल सकती है, वहीं अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी ठीक से नहीं पकेगी। सही तापमान पर तवे पर रोटी डालें, ताकि वह पूरी तरह से पक सके और मुलायम बनी रहे।