गर्मियों के दौरान तैलीय त्वचा को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, बढ़ेगा निखार

गर्मियों में पसीना, उमस और सूरज की किरणों के कारण तैलीय त्वचा पर काफी असर पड़ता है। तैलीय त्वचा वाले लोगों को गर्मियों में चिपचिपाहट और चकत्ते जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी तैलीय त्वचा को गर्मियों के दौरान भी स्वस्थ रख सकते हैं। आइए आज हम आपको त्वचा की देखभाल के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिनसे आपका चेहरा ताजगी और निखार से भरा रहेगा।

#1 रोजाना चेहरा धोएं रोजाना अपने चेहरे को 2 बार धोना बहुत जरूरी है। सुबह और रात को सोने से पहले अपने चेहरे को एक हल्के साबुन से धोएं। इससे आपकी त्वचा की सारी गंदगी, तेल और पसीना निकल जाएगा, जिससे आपका चेहरा ताजगी महसूस करेगा। ध्यान रखें कि साबुन ऐसा हो, जो तैलीय त्वचा के लिए बना हो। इसके अलावा चेहरे को धोने के बाद टोनर का इस्तेमाल करें, जो रोमछिद्रों को छोटा करने में मदद करता है।

#2 त्वचा को साफ करें त्वचा को साफ करने से मृत त्वचा कोशिकाओं और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद मिलती है। इसके लिए हफ्ते में 2 बार हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को ताजगी मिलेगी और रोमछिद्र बंद होने की संभावना कम होगी। ध्यान रखें कि ज्यादा कठोर स्क्रब का उपयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बजाय मुलायम और प्राकृतिक सामग्री वाले स्क्रब का ही चयन करें।

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#3 मॉइस्चराइजर लगाएं बहुत से लोग मानते हैं कि तैलीय त्वचा वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह गलतफहमी है। सही प्रकार का मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा को नमी देता है और तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके लिए जेल आधारित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, जो हल्का हो और आपकी त्वचा को ताजगी प्रदान करे। इससे आपकी त्वचा की नमी बनी रहेगी और अतिरिक्त तेल उत्पादन कम होगा, जिससे आपका चेहरा चिपचिपा नहीं लगेगा।

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#4 सनस्क्रीन लगाना न भूलें सूरज की किरणें भी तैलीय त्वचा के लिए बड़ी समस्या होती हैं। इसलिए, रोजाना सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जिसमें सूरज से सुरक्षा करने की क्षमता हो। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा और आपको ताजगी महसूस कराएगा। इसके अलावा सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा का निखार भी बना रहेगा और आप गर्मियों के दौरान सुरक्षित रहेंगे।