घर पर एयर प्यूरीफायर को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

प्री-फिल्टर वह हिस्सा होता है, जो सबसे पहले धूल-मिट्टी को पकड़ता है। इसे महीने में एक बार बदलना चाहिए या साफ करना चाहिए।

अगर आपका प्री-फिल्टर धोने लायक है तो उसे गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धो सकते हैं। इसे अच्छे से सूखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें।

अगर आपका प्री-फिल्टर बदलने लायक नहीं है तो उसे समय-समय पर बदलते रहना जरूरी है ताकि एयर प्यूरीफायर सही तरीके से काम करता रहे।