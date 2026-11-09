घर पर एयर प्यूरीफायर को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
एयर प्यूरीफायर एक जरूरी उपकरण है, जो हवा को साफ करने में मदद करता है। लेकिन अगर इसे साफ न किया जाए तो यह अपनी कार्यक्षमता खो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने एयर प्यूरीफायर को आसानी से साफ कर सकते हैं। नियमित सफाई से न केवल आपका एयर प्यूरीफायर बेहतर काम करेगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी।
#1
एयर प्यूरीफायर के बाहरी हिस्से को साफ करें
एयर प्यूरीफायर के बाहरी हिस्से को साफ करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए एक मुलायम कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन के पानी में भिगोएं, फिर इस कपड़े से पूरे एयर प्यूरीफायर की सतह को पोंछें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगाएं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं।
अगर आपके एयर प्यूरीफायर पर धूल जम गई है तो आप इसे वैक्यूम क्लीनर से भी साफ कर सकते हैं।
#2
प्री-फिल्टर को बदलें या साफ करें
प्री-फिल्टर वह हिस्सा होता है, जो सबसे पहले धूल-मिट्टी को पकड़ता है। इसे महीने में एक बार बदलना चाहिए या साफ करना चाहिए।
अगर आपका प्री-फिल्टर धोने लायक है तो उसे गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धो सकते हैं। इसे अच्छे से सूखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें।
अगर आपका प्री-फिल्टर बदलने लायक नहीं है तो उसे समय-समय पर बदलते रहना जरूरी है ताकि एयर प्यूरीफायर सही तरीके से काम करता रहे।
#3
HEPA फिल्टर को चेक करें
HEPA फिल्टर बहुत अहम भूमिका निभाता है हवा को साफ करने में इसलिए इसे भी समय-समय पर चेक करना चाहिए।
अगर HEPA फिल्टर गंदा लग रहा हो तो उसे बदल देना चाहिए। ज्यादातर एयर प्यूरीफायर में HEPA फिल्टर बदलने की सुविधा होती है, जिससे आप इसे खुद ही बदल सकते हैं।
ध्यान रखें कि HEPA फिल्टर को बदलने का समय निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया होता है, उसी अनुसार इसे बदलते रहें।
#4
पंखे की जाली को साफ करें
पंखे की जाली वह हिस्सा होती है, जहां से साफ हवा निकलती है इसलिए इनकी सफाई भी जरूरी है।
इसके लिए एक मुलायम ब्रश या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें ताकि सारी धूल हट जाए।
अगर पंखे की जाली पर जिद्दी दाग लगे हों तो हल्के साबुन के पानी से साफ करें और अच्छे से सूखा लें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगे क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं।
#5
हवा की गुणवत्ता सूचक लाइट्स चेक करें
कुछ एयर प्यूरीफायर मॉडल्स में हवा की गुणवत्ता सूचक लाइट्स होती हैं, जो बताते हैं कि हवा कितनी साफ या गंदी है।
अगर ये लाइट्स सही काम नहीं कर रही हों तो इससे पता चलता है कि आपके एयर प्यूरीफायर को सर्विस कराने की जरूरत है।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने एयर प्यूरीफायर को लंबे समय तक सही रख सकते हैं और वह बेहतर तरीके से काम करेगा।