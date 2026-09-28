स्टेनलेस स्टील के सिंक को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

नींबू का रस न केवल दाग हटाने में मदद करता है, बल्कि उसमें एक ताजगी भी लाता है।

इसके लिए एक नींबू काटकर उसके रस को सिंक पर अच्छे से लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर नरम स्पंज से रगड़ें और पानी से धो लें। इससे आपका सिंक न केवल साफ होगा बल्कि उसमें एक नई चमक भी आएगी।

यह तरीका बहुत ही सरल और प्रभावी है, जिससे आपका सिंक फिर से नया जैसा लगेगा।