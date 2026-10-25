बाथरूम को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

साबुन रखने की जगह, टूथब्रश रखने की जगह जैसे छोटे-छोटे सामान भी कीटाणुओं के लिए जगह बना सकते हैं, इसलिए इन्हें भी नियमित रूप से धोना चाहिए।

इन चीजों को गर्म पानी और हल्के साबुन से धोएं और धूप में सुखाएं ताकि पूरी तरह से साफ हो जाएं। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे बल्कि इनकी चमक भी बनी रहेगी।

इनकी सफाई के लिए किसी पुराने टूथब्रश का उपयोग करें ताकि हर कोना अच्छे से साफ हो सके।