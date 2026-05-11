पंखों को अच्छी तरह साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, देंगे ज्यादा कूलिंग

गर्मियों में पंखे की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि यह घर को ठंडा रखने में मदद करता है। हालांकि, अगर पंखे के पंख पर धूल जम जाए तो इससे पंखे की हवा प्रभावित होती है। ऐसे में पंखे को ठीक से साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको पंखे की सफाई के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे पंखे की हवा भी बेहतर होगी और यह लंबे समय तक चलेगा।

#1 सफाई वाले कपड़े का करें इस्तेमाल पंखे के पंख को साफ करने के लिए विशेष तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया कपड़ा सबसे अच्छा रहता है। यह कपड़ा न केवल धूल को अच्छे से हटाता है, बल्कि पंखे की सतह को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस कपड़े का उपयोग करने से पंखे के पंख पर जमा धूल और गंदगी आसानी से निकल जाती है और पंखे की हवा भी बेहतर होती है। इस तरह से पंखे की सफाई करने से उसकी उम्र बढ़ती है।

#2 गर्म पानी और साबुन का बनाएं घोल पंखे की सफाई करने के लिए गर्म पानी और साबुन का घोल तैयार करें। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा-सा साबुन डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस घोल में एक स्पंज या ब्रश डुबोकर पंखे के पंख को साफ करें। ध्यान रखें कि स्पंज ज्यादा गीला न हो, ताकि पंखे खराब न हो। इससे पंखे की सारी गंदगी हट जाएगी और वह नए जैसा दिखेगा।

Advertisement

#3 मशीन से करें सफाई अगर आपके पास सफाई की मशीन है तो यह पंखे की सफाई के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मशीन की मदद से आप आसानी से पंखे के पंख पर जमी धूल और गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसके लिए मशीन के ब्रश अटैचमेंट का उपयोग करें और पंखे की पूरी सतह को अच्छे से साफ करें। इससे पंखे की हवा भी बेहतर होगी और यह लंबे समय तक चलेगा।

Advertisement

#4 सिरके का करें इस्तेमाल सिरका एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जिसका उपयोग आप पंखे की सफाई के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस मिश्रण को पंखे के पंख पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद विशेष कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका न केवल धूल को हटाता है, बल्कि पंखे की सतह को भी चमकदार बनाता है और उसे लंबे समय तक सही रखता है।