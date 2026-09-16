पर्दों को उतारे बिना साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके
क्या है खबर?
घर की सजावट में पर्दों का खास रोल होता है। ये न केवल कमरे को सुंदर बनाते हैं, बल्कि धूल और गंदगी को भी आकर्षित करते हैं। ऐसे में पर्दों की सफाई जरूरी हो जाती है। हालांकि, हर बार पर्दों को उतारकर धोना आसान नहीं होता। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना पर्दों को उतारे उन्हें साफ कर सकते हैं।
#1
वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल
धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग एक अच्छा तरीका है।
इसके लिए वैक्यूम क्लीनर की ब्रश वाली नोजल का उपयोग करें। इस नोजल से आप पर्दों की सतह पर जमी धूल को आसानी से साफ कर सकते हैं।
वैक्यूम क्लीनर को हल्के हाथों से पर्दों पर चलाएं ताकि वे खराब न हों और पूरी तरह से साफ हो सकें।
इस तरीके से आपके पर्दे भी ताजे दिखेंगे और घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।
#2
कपड़े धोने वाले साबुन का करें प्रयोग
कपड़े धोने वाले साबुन का उपयोग करके भी आप अपने पर्दों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी पानी लें और उसमें थोड़ा कपड़े धोने वाला साबुन घोलें।
अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने पर्दों पर छिड़कें। इससे पर्दे धीरे-धीरे साफ हो जाएंगे। कुछ समय बाद एक साफ कपड़े से पर्दों को पोंछ लें।
इस तरीके से आपके पर्दे भी ताजे दिखेंगे और घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।
#3
खाने का सोडा आएगा काम
खाने का सोडा एक ऐसा साधारण पदार्थ है, जो कई घरेलू कामों में उपयोग किया जाता है। इसकी खासियत है कि यह गंदगी और धूल को अपने अंदर सोख लेता है।
इसके लिए आप एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ा खाने का सोडा मिलाएं और इसे अपने पर्दों पर छिड़कें।
इसके बाद कुछ समय तक पर्दों को ऐसे ही छोड़ दें, फिर एक साफ कपड़े से पर्दों को पोंछ दें।
#4
सफेद सिरका भी है असरदार
सफेद सिरका एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो आपके पर्दों को बिना उतारे साफ कर सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी लें और उसमें दो चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरकर पर्दों पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर एक साफ कपड़े से पोंछ दें।
इस तरीके से आपके पर्दे न केवल साफ होंगे बल्कि उनमें ताजगी भी आएगी और गंध भी दूर होगी।
#5
धूल हटाने वाले ब्रश का करें उपयोग
धूल हटाने वाले ब्रश का उपयोग करके आप अपने पर्दों की धूल साफ कर सकते हैं।
इसके लिए बाजार में कई प्रकार के ब्रश उपलब्ध हैं, जिनमें लचीले रबर वाले ब्रश सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे धूल को अच्छी तरह से हटाते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए।
इन सरल तरीकों से आप अपने घर के पर्दों को बिना उतारे आसानी से साफ कर सकते हैं।