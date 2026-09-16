पर्दों को उतारे बिना साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

कपड़े धोने वाले साबुन का उपयोग करके भी आप अपने पर्दों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी पानी लें और उसमें थोड़ा कपड़े धोने वाला साबुन घोलें।

अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने पर्दों पर छिड़कें। इससे पर्दे धीरे-धीरे साफ हो जाएंगे। कुछ समय बाद एक साफ कपड़े से पर्दों को पोंछ लें।

इस तरीके से आपके पर्दे भी ताजे दिखेंगे और घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।