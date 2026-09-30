सर्दियों के मौसम में अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी घरेलू सफाई के टिप्स

लेखन अंजली 05:43 pm Sep 30, 202605:43 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम घर की सफाई के लिए एक अच्छा समय होता है। इस मौसम में धूप निकलती है, जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती है। ठंड में घर में मौजूद गंदगी और धूल से एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू सफाई के टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में अपने घर को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं।