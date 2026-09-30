सर्दियों के मौसम में अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी घरेलू सफाई के टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम घर की सफाई के लिए एक अच्छा समय होता है। इस मौसम में धूप निकलती है, जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती है। ठंड में घर में मौजूद गंदगी और धूल से एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू सफाई के टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में अपने घर को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
बिस्तर के कपड़े धोएं
बिस्तर की चादरें और तकिए के खोल को सप्ताह में 2 बार धोना जरूरी है। गंदे बिस्तर पर सोने से त्वचा पर मुंहासे और एलर्जी हो सकती है।
इसके अलावा गंदे बिस्तर पर कीटाणु भी पनप सकते हैं। बिस्तर के कपड़े को धोने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें और एक अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें।
इसके बाद इन्हें धूप में सुखाएं ताकि बैक्टीरिया और गंध दूर हो जाएं।
#2
फर्श को साफ रखें
फर्श पर धूल-मिट्टी और गंदगी जमा होने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले फर्श को झाड़ू से झाड़ें, फिर गीले कपड़े से पोंछें।
अगर फर्श पर कोई दाग-धब्बा है तो उसे साफ करने के लिए थोड़ा सफेद सिरका पानी में मिलाकर लगाएं और 5 मिनट बाद साफ करें। इसके बाद फर्श को सूखे कपड़े से पोंछें।
#3
कालीन की सफाई
कालीन पर धूल-मिट्टी और गंदगी जमा होने से एलर्जी हो सकती है, इसलिए इसे साफ करना भी जरूरी है।
सबसे पहले कालीन को अच्छी तरह से साफ करें। अगर कालीन पर कोई दाग-धब्बा है तो उसे साफ करने के लिए थोड़ा सिरका और पानी मिलाकर लगाएं, फिर एक साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद कालीन को धूप में सुखाएं।
#4
पर्दे धोएं
पर्दे भी घर की सजावट का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन इनमें धूल-मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है।
इसे साफ करने के लिए पर्दों को धोने से पहले इन्हें साफ करें। इसके बाद इन्हें गुनगुने पानी और हल्के साबुन में धोएं, फिर इन्हें धूप में सुखाएं। अगर पर्दे बहुत गंदे हैं तो इन्हें अच्छे से साफ करवाना अच्छा रहता है।
#5
फ्रिज की सफाई
फ्रिज में रखे खाने-पीने के सामान जल्दी खराब हो जाते हैं और उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं, इसलिए इसे साफ करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए फ्रिज को पहले खाली करें और उसमें रखे सभी सामान को फेंक दें। इसके बाद फ्रिज को गर्म पानी और सिरके से साफ करें।
इसके बाद फ्रिज को सूखे कपड़े से पोंछें और उसे खुला छोड़ दें ताकि उसमें हवा लग सके।