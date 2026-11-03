छोटे बच्चों को घर के अंदर व्यस्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान गतिविधियां
क्या है खबर?
छोटे बच्चे बहुत उत्साही होते हैं और उनका ऊर्जा स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। जब बाहर का मौसम खराब हो या कोई खास मौका हो, तब बच्चों को घर के अंदर व्यस्त रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आसान गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये गतिविधियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता को भी बढ़ाती हैं।
#1
कला और शिल्प बनाएं
घर पर बच्चों के लिए कला और शिल्प की गतिविधियां करना एक बेहतरीन तरीका है। आप अपने बच्चे के साथ मिलकर कागज के खिलौने, पेंटिंग, ड्राइंग या कोलाज बना सकते हैं।
इसके लिए आपको बस कुछ रंगीन कागज, रंग, ब्रश और थोड़ा सा समय चाहिए। इससे न केवल बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है, बल्कि वे नई चीजें सीखते हैं और उनका मन भी लगा रहता है।
इसके अलावा यह गतिविधि उनके हाथों की कुशलता को भी सुधारती है।
#2
किताबें पढ़ें
किताबें पढ़ना बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आप अपने बच्चे के साथ मिलकर किताबें पढ़ सकते हैं या उन्हें कहानियां सुना सकते हैं।
इससे उनकी भाषा कौशल बेहतर होती है और वे नई चीजें सीखते हैं।
इसके अलावा किताबें पढ़ने से बच्चों का ध्यान भी लगा रहता है और वे नए शब्दों से परिचित होते हैं। आप बच्चों की पसंदीदा किताबों का चयन करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
#3
संगीत सुनें या गाएं
संगीत सुनना या गाना बच्चों के मूड को अच्छा बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप अपने बच्चे के साथ मिलकर गाने गा सकते हैं या उनकी पसंदीदा धुनें सुन सकते हैं।
इससे उनका मन खुश रहता है और वे तनावमुक्त महसूस करते हैं।
इसके अलावा संगीत सुनने से बच्चों की सुनने की क्षमता भी विकसित होती है और वे नई धुनों के साथ-साथ अलग-अलग संगीत शैलियों से परिचित होते हैं।
#4
पहेलियां और खेल खेलें
पहेलियां और खेल खेलना बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
आप अपने बच्चे के साथ मिलकर अलग-अलग प्रकार की पहेलियां हल कर सकते हैं या खेल खेल सकते हैं जैसे लूडो, कैरम आदि। इससे उनकी समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ती है और वे सोचने समझने की कला सीखते हैं।
इसके अलावा इन गतिविधियों से बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी विकसित होती है।
#5
रसोई में मदद करें
अगर आपका बच्चा खाना बनाना पसंद करता है तो उसे रसोई में मदद करने दें। इससे वह नई चीजें सीखता है जैसे सब्जियां काटना, आटा गूंथना आदि।
आप उसे आसान-सा कोई व्यंजन बनाने के लिए कह सकते हैं जैसे सलाद या सैंडविच आदि। इन गतिविधियों से न केवल आपका बच्चा व्यस्त रहेगा बल्कि वह अपनी पसंदीदा चीजें भी करेगा जिससे उसका मन खुश रहेगा।
इसके अलावा यह गतिविधि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।