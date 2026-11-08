रोजाना अपनाएं ये 5 सफाई की आदतें, घर की देखभाल करना होगा आसान

बाथरूम को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है, जहां हम रोजाना जाते हैं।

इसके लिए आप हर दिन बाथरूम के सिंक और शौचालय को साफ करें और हफ्ते में एक बार पूरी बाथरूम सफाई करें जिसमें दीवारें, फर्श और अन्य सामान भी साफ करें।

इसके अलावा बाथरूम में लगे साबुन, शैंपू आदि की बोतलों को भी व्यवस्थित रखें ताकि देखने में गंदा न लगे। इस तरह आपका बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।